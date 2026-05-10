Lunedì all’insegna del maltempo: le previsioni meteo in Friuli

Sarà un lunedì 11 maggio all’insegna del maltempo in Friuli Venezia Giulia. Le previsioni indicano una giornata con cielo da nuvoloso a coperto e precipitazioni diffuse su tutta la regione, accompagnate anche da temporali che localmente potranno risultare più intensi.

Nel corso della giornata sono attese piogge da abbondanti a intense, con i fenomeni più significativi soprattutto sulle zone orientali del Friuli Venezia Giulia. In queste aree non si escludono, localmente, precipitazioni molto intense. Una situazione quindi da monitorare con attenzione, in particolare nelle zone più esposte a rovesci persistenti e temporali.

Sulla costa soffierà vento moderato dai quadranti meridionali, in particolare da sud o Libeccio, mentre il cielo resterà coperto per gran parte della giornata. Le condizioni meteo non subiranno variazioni significative nelle diverse fasce orarie, con tempo perturbato già dal mattino e precipitazioni abbondanti associate a temporali anche nel corso del pomeriggio e della sera.

Le temperature resteranno nel complesso miti. In pianura sono previste minime comprese tra 13 e 15 gradi e massime tra 19 e 21 gradi. Valori simili anche lungo la costa, dove le minime saranno tra 14 e 16 gradi e le massime tra 19 e 21 gradi.