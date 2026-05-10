Auto cade dal terrazzamento e finisce nel campo dell’oratorio

Una Citroën DS d’epoca è precipitata da un terrazzamento finendo all’interno del campo sportivo dell’oratorio della parrocchia di via Giulia, a Trieste. Nell’incidente è rimasto ferito il proprietario del veicolo, soccorso dal personale sanitario del 118.

L’allarme è scattato poco prima delle 18 di oggi, domenica 10 maggio. Secondo una prima ricostruzione, l’auto storica sarebbe caduta dal terrazzamento, terminando la sua corsa nell’area sportiva dell’oratorio. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Trieste, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’incidente. Le squadre hanno inoltre collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di stabilizzazione e trasporto del ferito.

Il proprietario della Citroën DS è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti per prestare le prime cure e trasferirlo in ospedale per gli accertamenti del caso. L’intervento dei pompieri si è concentrato anche sulla sicurezza del veicolo, rimasto all’interno del campo sportivo dopo la caduta.