Il sindaco Basso all’Adunata degli Alpini: “Una delle esperienze più emozionanti della mia vita”

Il sindaco di Pordenone all’Adunata degli Alpini di Genova.

Il sindaco di Pordenone Alessandro Basso e l’Assessore Elena Ceolin hanno partecipato oggi all’Adunata Nazionale degli Alpini in corso a Genova, schierandosi con orgoglio accanto agli alpini della città e dell’intera provincia.

“È stata – ha dichiarato il sindaco Basso – una delle esperienze più belle e toccanti della mia vita. Oggi ho marciato con orgoglio accanto agli alpini di Pordenone, ma ho voluto salutare anche tutti quelli dei vari comuni della provincia: da Casarsa a Spilimbergo, fino a ogni angolo del nostro territorio. Gli alpini fanno parte della mia storia personale in modo profondo: mio nonno fu fatto prigioniero sul fronte greco-albanese, mio zio Mario è ancora oggi alpino, e un altro zio Mario lo era stato prima di lui, sfilando alle adunate con il gruppo di Spilimbergo. Gli alpini non sono per me soltanto una storia collettiva: sono parte della mia famiglia, delle mie radici“.

Il sindaco ha voluto sottolineare anche il forte senso di appartenenza respirato tra i partecipanti. “Si sentiva – ha aggiunto – un legame profondo con la nostra città e con questa terra, uno spirito di comunità che ci ha resi davvero uniti. È lo stesso spirito che contraddistingue Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 e che già caratterizza il percorso di avvicinamento a questo importante appuntamento: portarlo oggi a Genova, tra migliaia di penne nere da tutta Italia, ha avuto un significato speciale”.