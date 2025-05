La sfilata della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini.

Le strade di Biella sono un fiume di emozioni, colori, storia e orgoglio. È in pieno svolgimento la sfilata della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini. Un appuntamento carico di significati, che unisce storia, memoria, spirito di corpo e profondo senso di appartenenza nazionale. Dalle prime luci dell’alba, migliaia di penne nere provenienti da ogni angolo d’Italia e del mondo si sono radunati lungo il percorso cittadino, pronte a sfilare tra ali di folla festante, in un abbraccio collettivo che si rinnova anno dopo anno.



L’avvio ufficiale della sfilata è previsto per le ore 9:00, con l’apertura affidata al primo settore, che vedrà protagonisti i reparti alpini di formazione, le fanfare militari, i gonfaloni istituzionali, i rappresentanti delle Croci Rossa e Nera, associazioni d’arma, rievocatori storici e atleti paralimpici. Un inizio solenne, che rende omaggio alle radici e ai valori fondanti del Corpo degli Alpini.



Particolarmente attesa è la sfilata del Friuli Venezia Giulia, prevista per le 11:30 nel quarto settore, insieme a Trentino Alto Adige e Veneto, con le sezioni di Trieste, Gorizia, Carnica, Gemona, Cividale, Udine, Palmanova e Pordenone.

1° SETTORE “A” – PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 9:00

1ª fanfara militare

Reparti alpini di formazione con bandiere

Gruppo ufficiali e sottufficiali Truppe alpine in servizio

Gonfalone città di Biella

Gonfalone Provincia di Biella

Gonfalone Regione Piemonte

Fanfara dell’Associazione Bersaglieri di Biella con rappresentanza

Gonfaloni vari Comuni

Nastro Azzurro

Unione Nazionale Reduci di Russia

Rappresentanza Croce Nera

Fanfara Croce Rossa Italiana

Rappresentanza Crocerossine

Croce Rossa Italiana militare

Labari Associazioni d’arma

International Federation of Mountain Soldiers

Rievocatori storici

Portatrici carniche

Campi scuola

Rappresentanza atleti paralimpici alpini



1° SETTORE “B”

2ª fanfara militare

Picchetto militare in armi

Labaro Ana con Consiglio direttivo nazionale

Alpini decorati, mutilati e invalidi su automezzi

Premio fedeltà alla montagna

Striscione Alpiniadi

Operazione Albatros

Rappresentanza equipaggio Nave Alpino

Rappresentanza Protezione Civile con mezzi

Rappresentanza Sanità Alpina

Rappresentanza Ausiliari Grandi Eventi



2° SETTORE ESTERI – PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 9:45

Alpini di Zara-Fiume-Pola

Sezioni all’estero: Sud Africa – Argentina – Australia – Brasile – Canada – New York – Cile – Uruguay – Belgio – Lussemburgo – Gran Bretagna – Nordica – Germania – Slovacchia – Danubiana – Svizzera – Francia



3° SETTORE – PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 10:15

Protezione Civile 4° Raggruppamento

Centro-Sud, Isole: Sicilia – Sardegna – Napoli Campania e Calabria – Bari Puglia e Basilicata – Molise – Latina – Roma – Abruzzi – Marche – Massa Carrara Alpi Apuane – Pisa Lucca Livorno – Firenze



4° SETTORE – PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 11:30

Protezione Civile 3° Raggruppamento

Friuli Venezia Giulia: Trieste – Gorizia – Carnica – Gemona – Cividale – Udine – Palmanova – Pordenone

Trentino Alto Adige: Alto Adige Bolzano – Trento

Veneto: Cadore – Belluno – Feltre – Valdobbiadene – Vittorio Veneto – Conegliano – Treviso – Venezia – Padova – “Monte Ortigara” Asiago – “Monte Grappa” Bassano del Grappa – Marostica – Valdagno – Vicenza “Monte Pasubio” – Verona



5° SETTORE – PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 14:30

Protezione Civile 2° Raggruppamento

Emilia Romagna: Bolognese Romagnola – Modena – Reggio Emilia – Parma – Piacenza

Lombardia: Brescia – Vallecamonica – Salò “Monte Suello” – Valtellinese – Cremona Mantova – Bergamo – Colico – Lecco – Pavia – Monza – Milano – Como – Luino – Varese



6° SETTORE – PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 17:00

Protezione Civile 1° Raggruppamento

Liguria: Imperia – La Spezia – Savona – Genova

Valle d’Aosta: Aosta

Piemonte: Ceva – Mondovì – Cuneo – Saluzzo – Pinerolo – Val Susa – Acqui Terme – Asti – Alessandria – Casale Monferrato – Torino – Domodossola – Intra – Omegna – Novara – Valsesiana – Vercelli – Ivrea



7° SETTORE – PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 19:30

Biella

Gonfalone Città di Genova

Vessillo Sezione di Genova con Consiglio Direttivo Sezionale

Striscione “Arrivederci a Genova nel 2026”

Gruppo di 153 bandiere

Rappresentanza Ausiliari Grandi Eventi