“Ennio”

di 83 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Eugenio Forgiarini. Ne danno il triste annuncio i fratelli Pietro, Aldo, Dino, Sandro e la sorella Elisa assieme alle rispettive famiglie, i nipoti, i pronipoti, parenti tutti e amici.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di S. Maria Assunta martedì 13 maggio alle ore 15:30 ove il caro Eugenio sarà esposto dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orari visita:

lunedì 13:30 – 18:30 martedì 8:30 – 14:45



Al termine del Rito il caro Eugenio proseguirà per la cremazione.



Il S. Rosario sarà recitato in Sua memoria lunedì 12 maggio alle ore 19:45 nella chiesa di ” S. Lucia ” in Piovega.



Un particolare ringraziamento alle assistenti domiciliari e alla Signora Angela.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 10 maggio 2025



