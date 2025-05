L’incidente in centro a Pordenone

Danni e tanta paura nel pomeriggio di ieri a Pordenone quando una Toyota Aygoè piombata a tutta velocità contro la vetrina della panetteria Tomadini di Piazza Duca D’Aosta, sfondandola e finendo la sua corsa all’interno del locale. A bordo, una donna di 34 anni residente nel Pordenonese, rimasta illesa ma sotto shock per l’accaduto.

L’incidente è avvenuto attorno alle 18. Solo per un caso fortuito non si è trasformato in tragedia: due clienti che stavano seduti ai tavolini esterni sono stati letteralmente sfiorati dall’auto in corsa. Uno di loro è stato colpito alla gamba da una fioriera travolta dal veicolo: ha riportato un dolore all’arto ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Secondo quanto riferito dalla conducente, il sinistro sarebbe stato causato da una manovra improvvisa per evitare un’auto che stava tentando di sorpassarla lungo via Marconi. Il tentativo di schivare il veicolo avrebbe fatto perdere alla donna il controllo della Toyota, che è finita contro i serramenti del negozio nonostante il tentativo di frenata.

Dentro la panetteria, al momento dell’impatto, erano presenti due dipendenti. Una si trovava nella zona posteriore del laboratorio; l’altra era nei pressi della cassa. Entrambe sono uscite illese, ma fortemente scosse dall’improvvisa irruzione dell’auto.