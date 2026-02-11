Agevolazioni per la prima casa: la gestione passa a FVG Plus

La società ha assunto la gestione di alcune importanti agevolazioni regionali per la prima casa

FVG Plus S.p.A., la società in house providing della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia specializzata nella gestione dei finanziamenti agevolati e dei progetti di sostegno economico rivolti alle imprese e ai cittadini, ha sottoscritto l’acquisizione del ramo d’azienda relativo alla gestione dei contributi regionali per le agevolazioni casa, precedentemente gestito da BCC Financing S.p.A..

L’operazione rappresenta un importante ampliamento delle attività della società e consolida il suo ruolo di società di riferimento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella gestione dei progetti di sostegno economico rivolti ai cittadini e alle imprese.

Con questa acquisizione, che ha avuto effetto dal 1 dicembre 2025, la società ha assunto la responsabilità della gestione di tutte le attività istruttorie connesse ai contributi prima casa della Regione, riguardanti l’acquisto, la costruzione e alcuni tipi di recupero della prima casa di abitazione secondo le normative regionali di cui alle L.R. 1/2016, L.R. 2/2006, L.R. 6/2003, L.R. 4/2001 e L.R. 9/1999. Si tratta di un patrimonio gestionale di circa 100 mila richieste gestite negli anni.

I numeri del biennio 2024-2025

I dati recenti evidenziano la rilevanza di questo comparto per il territorio. In particolare, per quanto riguarda la L.R. 1/2016(contributi in conto capitale per acquisto, nuova costruzione o recupero), nel biennio 2024-2025 sono state presentate oltre 4.300 domande per un importo complessivo superiore ai 62 milioni di euro. L’importo medio del contributo richiesto è stato di circa 14.000 euro, con la possibilità di raggiungere, in casi specifici, i 22.000 euro.

Nello stesso periodo, le agevolazioni concesse sono state ben 6.441, per un valore complessivo di oltre 92 milioni di euro, cifra che include anche l’erogazione di contributi relativi a richieste di annualità precedenti. Nel solo 2025, l’attività sul territorio ha visto la provincia di Udine in testa con 896 domande, seguita da Pordenone (555), Trieste (453) e Gorizia (352).

Un dato di particolare rilievo riguarda la L.R. 4/2001, inerente alle garanzie regionali integrative per i mutui prima casa che permettono di ottenere mutui che superano l’usuale misura dell’80% del valore dell’immobile. Nel 2025 si è registrato un accresciuto interesse per questo strumento, con una crescita superiore al 100% sia in termini di domande presentate (passate da 175 a 354) sia di importi garantiti (passati da 3,5 a 7,5 milioni di euro).

Continuità e prospettive

“Questo passaggio testimonia la fiducia della Regione nelle nostre capacità gestionali e operative grazie anche alla proficua collaborazione instaurata in questi mesi con la Regione attraverso il – Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione – per il raggiungimento di questo importante risultato” dichiara Francesco Clarotti, Amministratore Delegato di FVG Plus – desideriamo essere sempre più un punto di riferimento sia per le imprese che per i cittadini. L’integrazione del ramo casa rappresenta un’evoluzione naturale della nostra mission”.

La continuità operativa è garantita dal trasferimento di un team specializzato di 7 persone già impegnato nel settore, che opera presso la sede di Udine in via Gorghi, 2.