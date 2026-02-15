Rischio acqua alta sulla costa, scatta una nuova allerta meteo

Allerta meteo gialla in Friuli.

La Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo, gialla, per la giornata di lunedì 16 febbraio: l’avviso di criticità idraulica riguarda specificamente la zona costiera (settore FVG-C) a causa di possibili fenomeni di acqua alta legati ai picchi di marea previsti.

Le previsioni meteo

Il quadro meteorologico attuale vede l’afflusso di correnti fredde e secche da nord per la giornata di domenica. Tuttavia, a partire da lunedì, il transito di correnti occidentali più umide porterà un aumento della nuvolosità, più persistente nei settori orientali e lungo il litorale, dove sono probabili piogge locali. In montagna, specialmente sulle Alpi Giulie, non si escludono deboli precipitazioni con una quota neve attestata intorno ai 500 metri.

I picchi di marea: gli orari critici

Secondo la valutazione della situazione meteo-idrogeologica, le potenziali criticità sono concentrate sulla costa. Le autorità segnalano due momenti di particolare attenzione per la giornata di lunedì, in corrispondenza dei picchi di marea: al mattino intorno alle ore 8:30 e la sera intorno alle ore 22:30.

Scenario di allerta e previsioni per la settimana.

L’allerta gialla per criticità idraulica resterà valida per l’intera giornata di lunedì, dalle ore 07:00 fino alla mezzanotte (23:59). Per le altre zone della regione (settori A, B e D) non sono previste criticità di rilievo, con uno scenario di assenza di allerta. Il meteo dovrebbe concedere una tregua tra martedì e mercoledì grazie a un nuovo afflusso di aria secca settentrionale, prima dell’arrivo di un ulteriore fronte atlantico previsto per giovedì.