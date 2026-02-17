Ancora rischio di acqua alta in costa, scatta una nuova allerta meteo

Nuova allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo per la serata del 17 febbraio in Friuli Venezia Giulia. Nonostante il quadro meteorologico generale sia attualmente caratterizzato da correnti nord-occidentali secche e stabili, l’attenzione si sposta sulla fascia costiera a causa di un fenomeno di marea sostenuta.

La zona FVG-C è stata infatti posta in stato di allerta gialla per criticità idraulica ordinaria, legata esclusivamente al fenomeno dell’acqua alta che potrebbe interessare i comuni litoranei tra la tarda serata di oggi e le prime ore di mercoledì.

I dettagli dell’allerta e il picco di marea

Il periodo di validità della criticità inizia alle ore 20:00 del 17 febbraio e si concluderà alle 02:00 del 18 febbraio. Secondo le valutazioni tecniche, il momento di massima attenzione è fissato per le ore 23:40 di martedì, quando è previsto il picco di marea.

Durante questa finestra temporale sono possibili problematiche locali e allagamenti nelle zone della costa solitamente soggette all’afflusso delle acque marine in corrispondenza delle alte maree sostenute. In quota, nel frattempo, continueranno a soffiare venti moderati da nord-ovest, in particolare sulle Alpi e le Prealpi Carniche.

Evoluzione meteo: peggioramento da giovedì

Il bollettino delinea anche l’evoluzione per i prossimi giorni: il bel tempo durerà fino a mercoledì grazie all’afflusso di aria secca. La situazione è però destinata a mutare drasticamente nella giornata di giovedì, quando l’arrivo di una profonda saccatura atlantica sull’Italia determinerà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche su tutta la regione.

Questa fase di maltempo sarà tuttavia transitoria, poiché le previsioni indicano per venerdì l’inizio di una fase anticiclonica più duratura, che porterà tempo stabile e un clima più mite su tutto il territorio regionale.