Una serata da campioni: a Pozzuolo le eccellenze dello sport friulano

Generazioni di campioni a confronto, tra passato, presente e futuro dello sport friulano. Dopo alcuni anni di pausa, il Comune di Pozzuolo del Friuli torna a pubblicare il calendario sportivo dedicato alle associazioni e ai sodalizi del territorio, rilanciando un progetto che punta a raccontare non solo le competizioni, ma soprattutto il valore educativo e sociale dello sport locale.



Da questa idea nasce “A tutto campo: lo sport di ieri, oggi e… domani”, evento speciale in programma martedì 24 febbraio alle ore 20 all’Auditorium IPA di Pozzuolo del Friuli, in occasione della presentazione ufficiale della nuova pubblicazione.

Non solo un calendario, ma un racconto di comunità

L’iniziativa, promossa dal vicesindaco e assessore allo Sport Stefano Nazzi, vuole andare oltre la semplice raccolta di date e appuntamenti agonistici. “Vogliamo mettere in luce il lavoro quotidiano portato avanti da tante persone a favore della crescita dei ragazzi – spiega – una crescita non solo agonistica ma anche umana”.

Il calendario diventa così uno strumento per valorizzare dirigenti, allenatori, volontari e famiglie che ogni giorno sostengono l’attività delle realtà sportive locali, contribuendo alla formazione delle nuove generazioni.

I protagonisti: campioni di ieri e di oggi

La serata sarà un momento di riflessione sull’evoluzione del mondo sportivo attraverso testimonianze dirette di atleti friulani che hanno segnato epoche diverse.

Tra gli ospiti annunciati:

Luigi De Agostini , ex calciatore con una brillante carriera in Serie A con Udinese, Verona, Juventus e Inter, oltre a numerose presenze con la Nazionale italiana, con cui ha partecipato alle Olimpiadi di Seul 1988 e ai Mondiali di Italia ’90;

, ex calciatore con una brillante carriera in Serie A con Udinese, Verona, Juventus e Inter, oltre a numerose presenze con la Nazionale italiana, con cui ha partecipato alle Olimpiadi di Seul 1988 e ai Mondiali di Italia ’90; Otello Savio , storico playmaker della Snaidero Udine e di altre squadre di Serie A, già capitano della Nazionale juniores;

, storico playmaker della Snaidero Udine e di altre squadre di Serie A, già capitano della Nazionale juniores; Alessia Tuttino , protagonista del calcio femminile italiano con esperienze in Serie A e oltre cento presenze in Nazionale;

, protagonista del calcio femminile italiano con esperienze in Serie A e oltre cento presenze in Nazionale; Giada Andreutti , più volte campionessa italiana nel lancio del disco e azzurra dell’atletica leggera, successivamente impegnata anche nel bob olimpico;

, più volte campionessa italiana nel lancio del disco e azzurra dell’atletica leggera, successivamente impegnata anche nel bob olimpico; Tania Vicenzino , pluricampionessa italiana nel salto in lungo e medagliata ai Giochi del Mediterraneo, poi passata agli sport invernali nel bob a due;

, pluricampionessa italiana nel salto in lungo e medagliata ai Giochi del Mediterraneo, poi passata agli sport invernali nel bob a due; Giada Carmassi , attuale primatista italiana nei 100 metri ostacoli e presenza stabile nella Nazionale azzurra nelle principali competizioni internazionali;

, attuale primatista italiana nei 100 metri ostacoli e presenza stabile nella Nazionale azzurra nelle principali competizioni internazionali; Filippo Grigolini , campione europeo junior di ciclocross e recente medagliato ai campionati mondiali con la Nazionale italiana guidata dal tecnico Daniele Pontoni;

, campione europeo junior di ciclocross e recente medagliato ai campionati mondiali con la Nazionale italiana guidata dal tecnico Daniele Pontoni; Brando Lunardi, pilota speedway del Motoclub Olimpia di Terenzano, campione italiano Under 21 nel 2025 e già impegnato in competizioni di livello mondiale.

Ad arricchire la serata saranno anche le esibizioni degli allievi della ASD Planet Rock Studio di Pozzuolo del Friuli, realtà locale impegnata in numerosi eventi nazionali nel corso del 2026.

La conduzione e moderazione dell’incontro sarà affidata al giornalista Edi Fabris, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra storie sportive, ricordi e prospettive future, trasformando l’appuntamento in un’occasione di incontro tra generazioni diverse unite dallo sport.