Ancora piogge intense sul Friuli: nuova allerta meteo della Protezione Civile

Nuova allerta meteo gialla in Friuli.

L’ondata di maltempo continua a colpire il Friuli Venezia Giulia e la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla, dalle 13 di lunedì 5 maggio, fino alle 12 di martedì 6 maggio, per la possibilità di piogge intense (localmente molto intense) e temporali. La situazione attuale vede una depressione interessare l’Italia settentrionale, facendo affluire sulla regione correnti mediterranee molto umide e instabili. Da martedì il flusso meridionale tenderà a ridursi ma permarrà l’instabilità.

Previsioni meteo in Friuli.

Lunedì 5 maggio, nel corso del pomeriggio e fino a sera, rovesci e temporali sparsi, che si presenteranno a più riprese specie tra la pianura e i monti e in particolare sulle Prealpi, dove le piogge potranno essere localmente molto intense. Sulla costa pioverà meno e soffierà Scirocco sostenuto che verso sera girerà in Bora moderata così che in nottata le piogge sull’area montana tenderanno ad attenuarsi, sia come diffusione che come intensità.

Martedì 6 maggio permarrà instabilità, ma il flusso umido sciroccale nei bassi strati verrà a mancare, per cui le piogge saranno nel complesso meno consistenti di lunedì, anche se permarrà la possibilità di rovesci e temporali su tutto il territorio regionale.