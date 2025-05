Il Tolmezzo Carnia perde e salute i mister Serini e Gobbi

La sconfitta del Tolmezzo Carnia non ha rovinato il saluto ai mister.

Tanto cuore ma zero gol: finisce con una sconfitta l’ultima casalinga dei mister Serini e Gobbi che come annunciato nelle scorse settimane, a fine stagione saluteranno il Tolmezzo Carnia. Il commiato dal “Fratelli Ermano” si è chiuso con l’amaro di una sconfitta per 0-2 contro un Chiarbola Ponziana cinico e fortunato, capace di colpire nei momenti chiave nonostante una gara condotta per gran parte dai padroni di casa.

Il Tolmezzo ha tenuto saldamente in mano il gioco per larghi tratti dell’incontro, ma la rete si è rivelata stregata. La gara si è subito messa in salita: al 6’, su una mischia da corner, un tocco di braccio di Sabidussi è stato giudicato falloso dall’arbitro. Rigore per i triestini, trasformato da Montestella.

Da quel momento è iniziata una lunga rincorsa. I rossoazzurri hanno spinto con determinazione: ci hanno provato con Micelli, quindi Madi al 22’ ha sfiorato il pari, Motta ha avuto più di un’occasione per colpire, ma senza precisione. L’episodio più emblematico al 15’ della ripresa: gol di Motta, ma la bandierina dell’assistente ha spento la gioia del pubblico di casa per una posizione di fuorigioco. Al 31’, proprio nel momento di massimo sforzo offensivo, un rilancio del portiere Zetto ha trovato impreparata la retroguardia carnica: Sistiani si è inserito tra Beltrame e Leschiutta e ha infilato il definitivo 0-2.

Nel finale, tentativi generosi con Garbero e una punizione di Baruzzini, ma senza esito. Anzi, l’ultima vera occasione è stata per gli ospiti, con un contropiede sventato proprio da Garbero.

Alla fine, il risultato non ha tolto il calore dell’abbraccio. Giocatori e società hanno reso omaggio sul campo a mister Serini e al suo vice Gobbi con magliette personalizzate firmate da tutta la squadra e uno striscione. Un gesto semplice ma sentito, per salutare chi ha guidato il Tolmezzo con passione, competenza e dedizione per cinque anni. Un momento speciale, intenso, sentito da tutti con in testa il presidente Michele Ianich, il direttore generale Fausto Barburini e il capitano Federico Rovere.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 33^ GIORNATA

TOLMEZZO – CHIARBOLA P. 0-2

GOL: pt 6′ Montestella (rig.); st 39′ Sistiani

TOLMEZZO CARNIA

Beltrame, Cucchiaro, Gabriele, Faleschini (22’st Leschiutta), Micelli (30’st Garbero), Capellari, Persello, Toso (3’st Solari), Baruzzini, Madi (3’st Coradazzi), Motta, Sabidussi (3’st Nagostinis). Allenatore: Serini

CHIARBOLA PONZIANA

Zetto, Casseler (1’st Zappalà), Rozzani, Vecchio, Trevisan, Frontal, Montestella, Zaro (23’st Zoch), Persosa, Vasques (10’st Del Moro), Benvenuto (23’st Sistiani). Allenatore: Mussolino

Arbitro: Curreli di Pordenone

Note: Ammoniti Persello, Cucchiaro e Frontal