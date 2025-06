Al via le prenotazioni per i due concerti di Elisa a Monfalcone e Grado

Come prenotarsi per i concerti di Elisa a Monfalcone e a Grado.

Il conto alla rovescia è partito per “Tramonti a Nord Est”, il primo floating festival del Friuli Venezia Giulia che vedrà tre concerti “sull’acqua” di Elisa, in programma dal 27 al 29 giugno. Dopo il sold out della serata inaugurale del 27 giugno a Trieste, le prenotazioni per le date del 28 e 29 giugno apriranno rispettivamente il 25 e il 26 giugno alle ore 13:00 sul sito ufficiale del festival.

Il 28 giugno il concerto si svolgerà nel Golfo di Panzano Lido, a Monfalcone, a bordo del caicco Tango, mentre il gran finale del 29 giugno si terrà nella laguna di Grado. L’accesso è gratuito ma obbligatorio registrarsi online per ottenere il QR code personale, che permetterà di assistere agli spettacoli da imbarcazioni private o tramite i servizi di boat transfer dedicati.

La line-up dei concerti, intanto, si amplia: il 28 giugno si esibiranno Samuel, Shablo e special guest Joshua e Rkomi; mentre il 29 giugno sul palco si alterneranno Elisa, Emma e Dardust. Il 27 giugno a Trieste si esibiranno Tananai, Gemitaiz e Mace.