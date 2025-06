Grosso pioppo crolla sulla strada all’alba: sfondata una recinzione

Un albero morto è caduto in strada attorno alle 4.30 del mattino a Udine.

Intervento dei vigili del fuoco nelle prime ore del mattino in via Baldasseria Bassa a Udine, all’altezza del civico 117, dove un grosso albero, un pioppo, è crollato di traverso sulla sede stradale. L’allarme è scattato alle 4.50, quando l’albero, ormai morto e in avanzato stato di marcescenza, si è abbattuto senza coinvolgere fortunatamente persone o veicoli, complice anche l’orario di scarso traffico.

Il crollo ha causato danni alla recinzione di un fondo agricolo adiacente, ma non si registrano feriti. Il tronco, del peso di diverse tonnellate, è stato rimosso e spostato a bordo strada in sicurezza grazie all’intervento di un’autogrù. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato.