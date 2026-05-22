Spaccia hashish agli adolescenti: arrestato 32enne, condanna a 6 mesi

Condannato per spaccio di hashish a Zoppola, un 32enne residente nel comune pordenonese è stato arrestato nella mattinata di oggi, venerdì 22 maggio, dai Carabinieri della Stazione di Fiume Veneto.

Si tratta di un cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da un ordine di esecuzione di pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali il giorno precedente, riguarda una condanna diventata irrevocabile per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti contestati.

Secondo quanto ricostruito dagli atti, gli episodi contestati risalgono al periodo compreso tra giugno e agosto 2021 e si sarebbero verificati nel territorio comunale di Zoppola. In più occasioni l’uomo avrebbe ceduto hashish a soggetti minorenni, per un quantitativo complessivo stimato in circa 150 grammi.

L’uomo, che dovrà scontare una pena definitiva di 6 mesi e 7 giorni di reclusione, non varcherà però le porte del carcere: l’Autorità Giudiziaria ha infatti disposto che l’espiazione della pena avvenga in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione.