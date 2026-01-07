Lotteria Italia, in Friuli un biglietto da 100mila euro. Ecco tutti i tagliandi vincenti

I biglietti vincenti della Lotteria Italia in Friuli.

Il mega premio da 5 milioni di euro è andato a Roma, ma la dea bendata ha distribuito qualche regalo dell’Epifania anche in Friuli Venezia Giulia: sono dieci, infatti, i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 venduti nella nostra regione: il più alto, da 100mila euro, è stato acquistato a Colloredo di Monte Albano, il secondo tagliando più fortunato, da 50mila euro, a Udine.

Ecco l’elenco completo dei biglietti vincenti in Friuli:

E 304956 COLLOREDO DI MONTE ALBANO UD 100.000,00

L 462968 UDINE UD 50.000,00

D 004044 MARTIGNACCO UD 20.000,00

B 489440 TRIESTE TS 20.000,00

L 462145 VILLESSE GO 20.000,00

C 285823 PALMANOVA UD 20.000,00

C 167706 Gonars UD 20.000,00

C 366465 PORDENONE PN 20.000,00

O 321285 GEMONA DEL FRIULI UD 20.000,00

F 139871 Gonars UD 20.000,00

I fortunati vincitori hanno 180 giorni per la riscossione dei relativi premi a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le modalità per riscuotere i premi corrispondenti sono indicate nel “Regolamento per l’assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2025” sul sito dell’Agenzia www.adm.gov.it.

I mega premi.

Su 306 biglietti vincenti totali, l’estrazione dei primi cinque premi si è svolta in diretta dal Teatro delle Vittorie di Roma, nel corso di Affari Tuoi, il programma di Rai Uno condotto da Stefano De Martino, appuntamento che accompagna tradizionalmente la fase conclusiva della lotteria nazionale. Ecco i numeri vincenti dei premi più alti:

In crescita le vendite dei biglietti in Fvg.

Crescono ancora i numeri della Lotteria Italia in Friuli-Venezia Giulia. Secondo i dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’edizione 2025, il totale regionale di biglietti venduti tocca quota 128.880, registrando un aumento del 13,4% rispetto ai numeri del 2024.

Come riporta Agipronews, Udine si conferma in testa, come provincia, per numero di tagliandi staccati (62.720), seguita dal capoluogo Trieste con 30.500. Entrambe le provincie segnano un +16,5% delle vendite su base annua. Seguono Pordenone con 22.740 biglietti (+2,5%) e Gorizia con 12.920 (+12,7%).

Come riporta Agripronews, a livello nazionale sono stati venduti oltre 9,6 milioni di biglietti, una percentuale in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.