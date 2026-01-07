Giancarlo Casula si è spento all’ospedale di San Vito.

Si è spento all’età di 82 anni, presso l’ospedale di San Vito al Tagliamento, Giancarlo Casula. L’ex consigliere regionale, malato da cinque anni, era ricoverato da una settimana per un aggravamento delle sue condizioni. Accanto a lui la moglie Maria Teresa Dimitri e i cinque figli: Irma, Marco, Francesco, Giorgio e Claudia.

Dalla Sardegna al Friuli: la formazione e l’impegno politico

Nato in Sardegna, Casula si trasferì adolescente a Udine al seguito della famiglia. Nel capoluogo friulano completò gli studi universitari laureandosi in Agraria e iniziò il suo percorso di militanza politica, partendo dalle organizzazioni giovanili della destra, la Giovane Italia e il Fronte della Gioventù.

La sua carriera nelle istituzioni è stata lunga e radicata nel territorio: fu consigliere comunale a Udine, a Fiume Veneto e, nel 1990, a Paularo. Come consigliere regionale, ha rappresentato il Movimento Sociale Italiano per quattro legislature consecutive a partire dal 1978, nella circoscrizione di Udine. Nel 1998, corse anche come sindaco a Campoformido per Alleanza Nazionale. A livello tecnico, ha ricoperto il ruolo di membro del Collegio dei revisori dei conti dell’Associazione consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il legame con Almirante e la passione agricola

Formatosi politicamente sotto la guida di Giorgio Almirante e legato da una profonda amicizia a Ferruccio De Michieli Vitturi, Casula ha concluso la sua attività politica attiva nei primi anni Duemila. Da quel momento si è dedicato a tempo pieno alla gestione della sua azienda agricola a Fiume Veneto, concentrandosi sulla produzione vitivinicola.

Il cordoglio.

“Esprimo, a nome mio personale e dell’intera Regione Friuli Venezia Giulia, il più sentito cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Casula – ha detto il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga -. Casula ha partecipato con impegno e passione alla vita istituzionale e sociale del Friuli Venezia Giulia: alla sua famiglia e ai suoi cari – ha affermato Fedriga – va la vicinanza e il cordoglio della comunità regionale”.

“Aver conosciuto Giancarlo Casula è stata un privilegio vero – ha commentato il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso -. Con lui se ne va una persona che mi ha trasmesso tanto, donandomi insegnamenti sinceri e fondamentali. In particolare, durante la mia prima esperienza in regione fu importante, ogni parola aveva un significato preciso e nulla era lasciato al caso. Mi sento di dire che abbiamo perso un uomo di valore e di valori“.

“Voglio esprimere Il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Casula. Imprenditore e politico tenace e appassionato, è stato un punto di riferimento per la destra friulana, e ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Alla sua famiglia, ai figli e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato va la vicinanza mia e della comunità di Fratelli d’Italia” ha detto infine l’on. Walter Rizzetto, coordinatore di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e presidente della commissione Lavoro della Camera dei deputati.