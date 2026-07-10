Bonus pensioni, in Fvg la platea si allarga: ecco chi rientra tra i nuovi beneficiari

Il Bonus pensioni del Friuli Venezia Giulia sarà esteso a nuove categorie di cittadini. Con gli emendamenti al disegno di legge di assestamento del bilancio 2026-2028, la Regione punta infatti a includere nella misura di sostegno altri 4.711 pensionati, portando il numero complessivo dei beneficiari previsti per il 2027 e il 2028 a oltre 20mila persone.



L’annuncio è arrivato dall’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, a margine della seduta della I Commissione integrata durante la quale sono state illustrate le modifiche alla manovra finanziaria.

Il bonus esteso a nuove categorie di pensionati

“Con l’assestamento di bilancio prevediamo una nuova estensione della platea dei beneficiari del Bonus pensioni. Oltre alla conferma delle categorie già incluse con gli ampliamenti approvati per il 2025 e il 2026, potranno accedere alla misura anche i titolari di pensioni di vecchiaia, di invalidità, superstiti, invalidità previdenziali, invalidità civile di importo superiore al trattamento minimo che percepiscono non oltre i mille euro mensili“, ha spiegato Rosolen.

L’intervento dovrebbe quindi consentire l’ingresso nella misura regionale di ulteriori 4.711 pensionati con redditi contenuti. “L’intervento consentirà di aggiungere ulteriori 4.711 pensionati, portando la platea complessiva prevista per gli anni 2027 e 2028 a oltre 20mila beneficiari e consolidando la misura come strumento regionale di sostegno al reddito delle persone anziane e dei cittadini più vulnerabili“, ha sottolineato l’assessore.

Il contributo sale da 350 a 450 euro

La Regione ha inoltre confermato la proroga del Bonus pensioni anche per il 2027 e il 2028. A partire dal 2026, l’importo riconosciuto a ciascun beneficiario è stato aumentato da 350 a 450 euro. “Con la conferma della proroga del bonus anche per il 2027 e il 2028, un ulteriore rafforzamento della misura è arrivato ad aprile, quando l’importo del contributo è stato incrementato, a partire dall’anno 2026, da 350 a 450 euro per ciascun beneficiario”, ha ricordato Rosolen.

La misura ha registrato negli ultimi anni una crescita costante. Nel 2024 i pensionati sostenuti erano stati 12.607, con contributi complessivi superiori a 4,4 milioni di euro. Nel 2025 i beneficiari sono saliti a 14.630, per una spesa di oltre 5,1 milioni di euro. Per il 2026 sono invece previsti 15.439 pensionati beneficiari, con risorse pari a quasi 6,95 milioni di euro.

Gli ampliamenti già introdotti dalla Regione

La crescita della platea, ha evidenziato l’assessore, è legata ai diversi correttivi introdotti nel tempo dalla Giunta regionale.

“Lo scorso anno la Regione ha esteso il Bonus includendo anche i cittadini che hanno maturato il diritto all’assegno sociale sostitutivo dell’assegno mensile previsto dalla legge n. 118/1971 e i titolari dell’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della stessa legge, destinato alle persone di età compresa tra i 16 e i 18 anni con un’invalidità pari o superiore al 74% che non svolgono attività lavorativa”, ha ricordato Rosolen.

“Anche con questa manovra la Regione conferma il proprio impegno a favore dei pensionati con i redditi più bassi, rafforzando una misura che rappresenta un aiuto concreto per migliaia di famiglie del Friuli Venezia Giulia”, ha concluso l’assessore.

Accredito Inps entro la metà di luglio

Per quanto riguarda il contributo relativo al 2026, il Bonus pensioni sarà accreditato dall’Inps entro la metà di luglio e non, come inizialmente previsto, entro il 30 giugno. Lo slittamento è dovuto agli adempimenti tecnici necessari tra la Regione e l’ente previdenziale, collegati all’aumento dell’importo del contributo da 350 a 450 euro.