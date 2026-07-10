Escursionista si infortuna nella notte sul sentiero del rifugio De Gasperi: soccorsa con l’elicottero

La donna si è procurata una distorsione a quota 1600 metri.

Intervento notturno di soccorso lungo il sentiero che conduce al Rifugio Fratelli De Gasperi, nel territorio di Prato Carnico. Una escursionista di 65 anni, residente a Milano, è stata recuperata dall’elisoccorso regionale dopo essersi procurata una distorsione ad una gamba

L’allarme è scattato nella serata di giovedì, tra le 22 e le 23, in seguito a una chiamata arrivata al Numero unico di emergenza 112. La Sores ha quindi attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale.

Il recupero in assetto notturno

La donna si trovava insieme al compagno a circa 1.600 metri di quota quando, a causa dell’infortunio, non è più riuscita a proseguire autonomamente lungo il sentiero.

Sul posto è stato inviato l’elicottero sanitario regionale in assetto notturno. L’equipaggio ha raggiunto l’escursionista e l’ha recuperata mediante verricello, trasferendola successivamente per le cure necessarie. Nel frattempo una squadra composta da cinque soccorritori è salita lungo il percorso per andare incontro al compagno della donna, che ha fatto rientro a piedi accompagnato dagli operatori.