A Sappada tornano le Borgate in Festa: tre giorni tra tradizioni, sapori e cultura

Le antiche borgate di Sappada tornano protagoniste dell’estate con un appuntamento dedicato alla storia, alle tradizioni e all’identità del territorio. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio torna “Borgate in Festa – Heivilanfescht”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Sappada e dal Gruppo Borgate in Festa, giunta alla sua 17ª edizione.

Per tre giorni le borgate storiche di Hoffe, Fontana e Kratten ospiteranno un programma ricco di appuntamenti pensati per valorizzare la cultura locale, l’artigianato, i sapori della tradizione e le peculiarità di una comunità che conserva ancora oggi un forte legame con le proprie radici.

Una festa per raccontare l’identità di Sappada

L’evento punta a offrire ai visitatori un’esperienza immersiva nella storia e nelle tradizioni sappadine, coinvolgendo associazioni, volontari e istituzioni. “Dopo il ritorno dello scorso anno, vogliamo consolidare un appuntamento che nasce dalla collaborazione tra associazioni, volontari e istituzioni e che valorizza il patrimonio culturale della nostra comunità”, afferma il presidente della Pro Loco Sappada, Manuel Piller Hoffer.

“Borgate in Festa è un’occasione per far vivere ai visitatori un’esperienza autentica, raccontando la storia, le tradizioni e le tante ricchezze del nostro territorio”. Sulla stessa linea anche l’amministrazione comunale. “Con Borgate in Festa prosegue il calendario degli eventi estivi che il Comune di Sappada sostiene per valorizzare la cultura locale e l’identità del territorio“, sottolinea l’assessore al Turismo Silvio Fauner.

“Manifestazioni come questa permettono di riscoprire e tramandare tradizioni, saperi artigianali, gastronomia e storia delle nostre borgate, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e contribuendo, allo stesso tempo, a promuovere Sappada come destinazione capace di distinguersi per la propria identità”.

Venerdì il via tra artigianato, foresta e sapori

La manifestazione prenderà il via venerdì 10 luglio fin dalle prime ore della giornata con le dimostrazioni di artigianato e con l’esperienza immersiva del Bagno di Foresta – Shinrin Yoku. Per tutta la giornata sarà inoltre possibile visitare la mostra dedicata alle celebri formiche di Fabio Vettori.

Nel tardo pomeriggio apriranno gli stand enogastronomici, con le proposte della cucina locale, mentre in serata la festa entrerà nel vivo con la Serata dell’Ospite in piazzetta Hoffe e il dj set sotto il tendone della Pro Loco.

Sabato protagonista il legno e il Carnevale di Sappada

La giornata di sabato 11 luglio sarà dedicata in particolare al legno e alla manualità degli artigiani. Dalla mattina saranno protagoniste le dimostrazioni di intaglio, mentre nel pomeriggio sono in programma la presentazione del volume I mascherai dell’arco alpino e un appuntamento dedicato al Carnevale di Sappada, una delle tradizioni più conosciute del paese.

Per tutta la giornata saranno aperti mercatini e stand gastronomici, accompagnati dalla musica itinerante e dalle attività organizzate da Ortoteatro per i bambini. La sera il programma proseguirà con il concerto dei Bruno e i Belli e, a seguire, con il dj set sotto il tendone dello Sci Club Sappada.

Domenica tra scultura, laboratori e ricette della tradizione

Anche domenica 12 luglio il programma prenderà il via al mattino con numerose attività. Sono previste dimostrazioni di scultura su legno con motosega curate dall’Eddy Team, laboratori dedicati al fieno per i più piccoli, la visita al Vigneto di Sappada e appuntamenti dedicati alle ricette della tradizione locale. Stand gastronomici e mercatini accompagneranno i visitatori per tutta la giornata, che sarà animata anche dalla musica dei Die Plodar Kryner fino alla conclusione della manifestazione.

Un fine settimana per riscoprire le borgate storiche

Borgate in Festa si conferma così un appuntamento dedicato non solo all’intrattenimento, ma anche alla riscoperta di un patrimonio fatto di mestieri, racconti, sapori e tradizioni. Le borgate di Hoffe, Fontana e Kratten diventano per tre giorni un luogo d’incontro tra residenti e visitatori, offrendo uno spaccato dell’anima più autentica di Sappada.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione, sulla pagina Facebook Prolocosappada oppure contattando la Pro Loco Sappada all’indirizzo [email protected].