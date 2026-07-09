Il cinema accessibile arriva anche nei quartieri: INCinema OUTSIDE cresce a Udine

Non si limita più al centro storico, ma porta il cinema direttamente nei quartieri della città. È questa la novità della terza edizione di INCinema OUTSIDE, la rassegna cinematografica che dal 19 al 26 luglio trasformerà Udine in un grande spazio dedicato alla cultura accessibile e condivisa.

Il festival, presentato ieri mattina, continua a fare dell’accessibilità il proprio tratto distintivo, proponendo un modello che permette a persone cieche, ipovedenti, sorde e ipoacusiche di vivere la stessa esperienza cinematografica insieme al resto del pubblico, senza percorsi separati.

L’edizione 2026 segna anche un’importante crescita della manifestazione, che affiancherà alla storica arena del Giardino Loris Fortuna altre tre location cittadine, portando le proiezioni direttamente nei luoghi della comunità (Area Verde, via Derna – Quartiere San Domenico; Giardino dell’Università delle LiberEtà FVG, via Napoli 4 / via Pozzuolo; Area verde Le Partigiane, Viale Divisione Garibaldi Osoppo).

Un progetto premiato a livello nazionale

L’espansione del festival arriva dopo un importante riconoscimento nazionale. INCinema OUTSIDE ha infatti conquistato il Primo Premio Cultura + Impresa, il più prestigioso premio italiano dedicato alle collaborazioni tra il mondo della cultura e quello delle imprese.

Il riconoscimento è stato assegnato per la capacità del progetto di costruire un modello innovativo e replicabile di accessibilità culturale, nel quale persone con e senza disabilità partecipano insieme alla stessa esperienza, senza differenze nei percorsi di fruizione.

Spoletti: “Il festival deve andare incontro alle persone”

L’idea alla base della crescita della manifestazione è quella di avvicinare la cultura ai cittadini, anziché costringere i cittadini a raggiungere gli eventi. “Per noi accessibilità non significa soltanto abbattere le barriere sensoriali, ma anche portare la cultura vicino alle persone. Non vogliamo che siano i cittadini a raggiungere il festival: vogliamo che sia il festival a entrare nei quartieri, creando occasioni di incontro, partecipazione e comunità”, ha spiegato Federico Spoletti, ideatore del progetto.

Una filosofia che quest’anno si traduce concretamente nell’ampliamento delle sedi della manifestazione, con quattro arene distribuite in diverse zone della città.

Un modello di inclusione condiviso

Il festival continua così a sviluppare un’idea di accessibilità che va oltre il semplice abbattimento delle barriere. L’obiettivo è creare occasioni in cui tutte le persone possano condividere lo stesso momento culturale, facendo del cinema uno spazio di partecipazione aperto e inclusivo. È proprio questa visione ad aver permesso a INCinema OUTSIDE di distinguersi anche a livello nazionale, diventando un esempio di collaborazione tra realtà culturali, istituzioni e partner privati.

Tra i sostenitori del progetto c’è fin dalla prima edizione Banca di Udine, il cui presidente Lorenzo Sirch ha sottolineato il valore del riconoscimento ottenuto. “Per la Banca di Udine è motivo di orgoglio aver sostenuto fin dall’inizio un progetto che oggi riceve un premio nazionale e che vede la sua massima espressione proprio nella nostra città. Ritirare insieme a Federico Spoletti il Premio Cultura + Impresa è stata una grande soddisfazione, soprattutto considerando l’altissimo livello dei progetti in concorso.

Abbiamo creduto da subito nella qualità di questa iniziativa perché la vera inclusione non consiste semplicemente nel permettere alle persone con disabilità di fare ciò che fanno gli altri, ma nel creare occasioni in cui tutti possano vivere la stessa esperienza insieme, condividendo emozioni, riflessioni e partecipazione. È questo che rende INCinema OUTSIDE un progetto davvero straordinario”

Dopo Udine il festival prosegue ad Aquileia e Sappada

Conclusa la settimana udinese, INCinema OUTSIDE continuerà il proprio viaggio in Friuli Venezia Giulia. L’1 e 2 agosto farà tappa ad Aquileia, mentre il 6 e 7 agosto raggiungerà Sappada, dove sarà ospite del festival Parole in Vetta – Musica in quota e sapori a valle.

Anche in queste due tappe il festival porterà il proprio modello di cinema accessibile e inclusivo, con l’obiettivo di rendere la cultura un’esperienza realmente condivisa. Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale di INCinema.