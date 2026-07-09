Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 10 luglio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia nella giornata di venerdì 10 luglio prevede un avvio con cielo poco nuvoloso, seguito da condizioni in prevalenza serene sulla pianura e sulla costa. Sulle zone montane sarà invece possibile una maggiore variabilità nel corso del pomeriggio, con la possibilità di locali rovesci tra Alpi e Prealpi Carniche, in particolare nelle aree al confine con il Cadore.

Durante la notte e nelle prime ore del mattino sulla costa soffierà il Borino. Nel corso della giornata i venti saranno invece caratterizzati da regime di brezza. Le temperature previste vedranno in pianura valori minimi tra 17 e 20 gradi e massime comprese tra 30 e 32 gradi. Sulla costa le minime saranno tra 22 e 25 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 28 e 30 gradi. A 2000 metri la temperatura media prevista è di 12 gradi, mentre a 1000 metri sarà di 20 gradi.