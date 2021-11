Le nuove regole del codice della strada in Fvg.

Il codice della strada si prepara a cambiare. Dal 10 novembre, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, arriveranno nuove norme alle quali anche gli automobilisti del Friuli Venezia Giulia dovranno prestare attenzione. Ma quali sono le novità?

Guida e dispositivi tecnologici.

Se mettersi al volante e utilizzare in modo scorretto lo smartphone (senza, per esempio, il vivavoce) dà già luogo a una multa, saranno puniti anche gli utilizzi alla guida di altri strumenti. Saranno inclusi tablet, notebook e computer portatili, tutto ciò insomma che farà staccare, anche temporaneamente, le mani dal volante. Sembrano comportamenti “al limite”, ma si scopre che sono più diffusi di quanto si pensi.

Occhio ai parcheggi per i disabili.

Una buona notizia, per gli automobilisti con disabilità, è quella in arrivo dal 1° gennaio: se troveranno gli stalli dedicati già occupati, potranno parcheggiare nelle strisce blu. A proposito di parcheggi per disabili, i furbetti è meglio che facciano attenzione dato che le multe saranno raddoppiate, andando da 168 a 672 euro. A proposito di posteggi, ne saranno previsti di specifici per le donne in stato di gravidanza e per i genitori con figli minori di 2 anni.

Nuovo foglio rosa e più chance per l’esame.

Cambiano anche le regole per la patente. La prima riguarda il foglio rosa, la cui validità sarà di 1 anno (contro i 6 mesi attuali). Una chance in più anche per l’esame di guida: ora, dopo 2 bocciature si deve rifare la trafila in motorizzazione, da novembre le possibilità diventeranno 3. Per chi vuole lavorare nel mondo dell’autotrasporto ci saranno dei rimborsi per conseguire la licenza di guida fino a 1.000 euro: potranno beneficiarne giovani fino a 35 anni, percettori di reddito di cittadinanza e di ammortizzatori sociali, a patto di trovare occupazione entro 3 mesi dal conseguimento della patente.

Cambiamenti per i monopattini.

Novità in arrivo anche per i monopattini, per molti in città una “croce” (anche se in Fvg la situazione è migliore che altrove). I mezzi dovranno avere freni su entrambe le ruote e apposite luci. Precisati anche i limiti di velocità: 6 km/h in città e 20 km/h – contro i 25 di prima – nelle altre aree.

