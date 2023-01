Cambio ai vertici delle Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia

La nuova squadra che guiderà le Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia

Sabato 14 Gennaio 2023 si sono svolte, presso il Ristorante Al Ponte di Gradisca d’Isonzo, le elezioni per la nuova squadra che guiderà le Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2023-2025.

Eletta delegata regionale Elena Roppa, professionista che opera nel marketing del vino, unitamente ad un team di tre vice delegate composto dalla produttrice di vino Sabrina Savorgnan Di Brazzà e dalle sommelier ed esperte di vino Maria Teresa Gasparet e Rosa Prisciandaro.

L’Associazione Nazionale, che quest’anno compie i 35 anni di attività e che conta oltre 1000 socie in tutta Italia, è attiva per valorizzare le professioni del settore del vino, dall’enologia all’agronomia, dalla comunicazione alla sommellerie, e per promuovere la cultura del vino. A livello regionale, le socie sono 70 tra cui la maggior parte produttrici di vino, oltre a enologhe, giornaliste, sommelier e consulenti.

Le prime azioni che verranno messe in campo nei prossimi giorni riguardano le attività legate alla formazione dei giovani dell’ultimo anno degli Istituti Alberghieri e Turistici regionali con il progetto D-Vino, in partenza come prima tappa allo IAL di Aviano, l’organizzazione della presenza a Vinitaly 2023 e gli eventi dedicati alle associate e al pubblico. Sarà, inoltre, dato ampio spazio al tema della sostenibilità ambientale, che già con la delegata uscente Maria Cristina Cigolotti e con la vice delegata uscente Liliana Savioli, era stato messo in luce nell’operato della delegazione regionale.