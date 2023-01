Esce di strada con l’auto a Cormons, tre persone ferite

L’incidente questa mattina a Cormons.

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Cormons lungo via Vino della Pace. Per cause in corso di accertamento la parte delle forze dell’ordine, il conducente di una vettura a perso il controllo del mezzo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Dopo una chiamata al numero unico di emergenza Nue112, la telefonata è stata transitata puntualmente alla centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gorizia e l’elisoccorso.

Tre le persone che sono rimaste ferite: due sono state trasportate con l’ambulanza in codice verde all’ospedale di Gorizia; una terza persona è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.

Attivati per quanto di competenza anche i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.