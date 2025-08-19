Campeggi a misura di animali: due del Friuli Venezia Giulia tra i migliori d’Italia

Le migliori strutture pet friendly secondo Campeggi.com

Ci sono anche due campeggi del Friuli Venezia Giulia tra i migliori d’Italia per l’accoglienza degli amici a quattro zampe. In occasione della Giornata Mondiale del Cane (26 agosto), Campeggi.com ha selezionato le strutture che più si distinguono per i servizi pet friendly: nell’elenco figurano il Camping Village Pino Mare di Lignano Sabbiadoro (Udine) e il Camping Village Mare Pineta di Sistiana (Trieste).

Sono sempre di più i viaggiatori italiani che scelgono di partire con il proprio animale domestico, trasformando le vacanze in un momento da condividere con tutta la famiglia, amici a quattro zampe compresi. A confermarlo sono i dati del Camping Report (CaRe) di Campeggi.com, il portale online di campeggi e villaggi vacanze, dai quali emerge che, nella ricerca della struttura ideale, i servizi pet friendly sono tra i più richiesti (25%), secondi solo ai baby club e all’animazione per bambini (43%).

In occasione della Giornata Mondiale del Cane (26 agosto), Campeggi.com ha selezionato le migliori strutture pet friendly in Italia: campeggi e villaggi che, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2025 di Campeggi.com, si sono distinti per l’attenzione e i servizi offerti a chi viaggia con gli amici a quattro zampe.

Camping Village Pino Mare.

Affacciato sul mare Adriatico e immerso nella rigogliosa pineta di Lignano Sabbiadoro, il Camping Village Pino Mare è una vera oasi di relax e divertimento, perfetta per chi desidera vivere le vacanze in compagnia del proprio animale domestico. La spiaggia pet-friendly antistante il campeggio farà la felicità dei proprietari di cani, che potranno trascorrere con i propri amici a quattro zampe giornate intere sotto l’ombrellone. Ma il Camping Pino Mare offre svaghi per tutte le esigenze: percorsi termali per gli amanti del benessere, un calendario ricco di eventi e tornei sportivi e concorsi a premi per bambini e adolescenti.

Baia Holiday Mare pineta.

Affacciato sulla suggestiva Baia di Sistiana e immerso nella macchia mediterranea, il Camping Village Mare Pineta è la meta perfetta per chi sogna una vacanza a contatto con la natura, senza rinunciare al comfort e alla compagnia degli amici a quattro zampe. La struttura è pet-friendly e mette a disposizione degli animali domestici aree dedicate, sacchetti igienici e la possibilità di accedere facilmente alla spiaggia, raggiungibile in pochi minuti con la navetta gratuita.

Pineto Beach Village & Camping, Abruzzo

Affacciato direttamente sul mare e immerso nella natura della costa abruzzese, il Pineto Beach Village & Camping, vincitore del premio “Pet Friendly” nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2025, è una meta ideale per chi desidera una vacanza rilassante senza dover rinunciare alla compagnia del proprio animale domestico. La struttura, situata a Pineto (Teramo), accoglie cani di ogni taglia mettendo a disposizione soluzioni abitative pet-friendly e aree dedicate, come la Bau Beach, la Bau Shower e la Bau Exercise Area. Al momento del check-in, gli ospiti pelosi ricevono inoltre un kit di benvenuto con coccole, acqua fresca e tutto il necessario per la loro vacanza.

Camping Village Marina di Venezia, Veneto

Il Marina di Venezia Camping Village, affacciato sul mare di Cavallino-Treporti (Venezia), è un perfetto esempio di come l’ospitalità di alto livello possa andare di pari passo con l’accoglienza degli animali domestici. Il villaggio cinque stelle si distingue per l’attenzione dedicata agli amici a quattro zampe offrendo spazi esclusivi e servizi su misura che rendono ogni soggiorno una vera esperienza condivisa. Qui i cani sono i benvenuti non solo nelle piazzole della Zona Cani e nelle Piazzole Adria, ma anche in aree pensate per il loro benessere, come il Dog Park, l’area sgambamento, le docce dedicate e una spiaggia pet friendly, dove possono nuotare in libertà e sicurezza.

Tiliguerta Glamping & Camping Village, Sardegna

Immerso in un’oasi naturale della Sardegna sud-orientale, il Tiliguerta Glamping & Camping Village di Muravera (Cagliari) è la scelta ideale per chi viaggia con il proprio animale domestico e cerca una struttura dove comfort e natura convivono in perfetto equilibrio. Qui, i cani trovano una dog beach attrezzata e un comodo servizio di dog sitting, pensato per offrire anche ai proprietari momenti di relax. Le sistemazioni, che spaziano dalle piazzole super comfort alle eleganti soluzioni glamping, accolgono gli animali in ogni taglia, garantendo spazi ampi, aree verdi e libertà di movimento.

Camping Riva dei Butteri, Toscana

Situato nel cuore della Maremma toscana e circondato da una ricca vegetazione mediterranea, il Camping Riva dei Butteri di Scarlino (Grosseto) accoglie anche i viaggiatori a quattro zampe, offrendo una vacanza rilassante e immersa nella natura. I cani, senza limite di taglia o razza, possono soggiornare con i proprietari all’interno dei bungalow e il camping è anche dotato anche di uno “sgambatoio”, un ampio giardino in cui possono correre senza guinzaglio.

Family Wellness Camping al Sole, Trentino-Alto Adige

Affacciato direttamente sulle acque cristalline del Lago di Ledro (Trento), il Family Wellness Camping al Sole è una destinazione ideale per chi sogna una vacanza a contatto con la natura da condividere con il proprio amico a quattro zampe. In questo angolo di paradiso immerso tra le montagne, gli animali sono ammessi in tutte le sistemazioni — dalle piazzole vista lago ai confortevoli bungalow in legno — e possono divertirsi nella spiaggia a loro riservata, permettendo così anche agli ospiti pelosi di godere del lago insieme alla famiglia. Il Camping al Sole è una delle prime realtà ad aver adottato una mentalità ecosostenibile: utilizza energia autoprodotta, prodotti locali per la costruzione delle case mobili e meccanismi di spegnimento automatico per ridurre gli sprechi di acqua e luce.

Gitabillage Club Degli Amici, Lazio

Tra le meraviglie naturali della Maremma tosco-laziale, a Montalto di Castro (Viterbo), il Gitavillage Club Degli Amici è un’oasi immersa nella pineta mediterranea dove gli amici a quattro zampe sono non solo benvenuti, ma anche protagonisti. In questo villaggio completamente pet friendly, cani di tutte le taglie possono accompagnare i propri compagni umani in vacanza senza restrizioni, trovando spazi pensati appositamente per il loro benessere: un Dog Park per allenarsi e giocare in libertà, sistemazioni con verande chiuse su richiesta e persino una Bau Beach, dove correre sulla sabbia e fare il bagno. Tutte le soluzioni abitative, dai lodge ai villini, accolgono gli animali e sono inserite in un contesto di grande fascino naturale.

Camping Lake Placid, Abruzzo

Nel cuore di Silvi Marina (Teramo), il Villaggio Lake Placid offre un ambiente naturale unico, dove il lago privato e l’accesso diretto alla spiaggia si uniscono a un paesaggio rigoglioso fatto di oleandri, pioppi e palme. Qui, la natura incontaminata accoglie ogni ospite, animali inclusi: gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e potranno godere di spazi aperti per passeggiate rilassanti e momenti di libertà all’aria aperta, lontani dalla frenesia quotidiana. La posizione del Villaggio è perfetta per esplorare i borghi limitrofi ed assaporare l’enogastronomia abruzzese.

Camping Olympia, Trentino-Alto Adige

Immerso nell’incantevole cornice delle Dolomiti di Sesto, il Camping Olympia di Dobbiaco (Bolzano) è il rifugio perfetto per chi desidera una vacanza all’insegna della natura, del relax e della comodità, anche con animali al seguito. La struttura accoglie gli amici a quattro zampe, offrendo loro e ai loro accompagnatori un ambiente ideale dove godersi la montagna in ogni stagione, tra passeggiate panoramiche e attività all’aria aperta. Tra i servizi inclusi, il camping offre gratis 3 escursioni guidate e 2 tour guidati in mountain bike a settimana.