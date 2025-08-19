Forti temporali e rovesci in Friuli Venezia Giulia.

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo valida dalle ore 09:00 di mercoledì 20 agosto fino alle ore 09:00 di giovedì 21 agosto 2025. La causa è l’avvicinarsi di una depressione al Nord Italia che porterà condizioni di marcata instabilità sull’intera regione.

Secondo le previsioni, nelle giornate di mercoledì e giovedì sono attesi rovesci e temporali sparsi, che si alterneranno a momenti di tempo più stabile. Tuttavia, non si escludono fenomeni intensi, soprattutto su pianura e fascia costiera, dove alcuni temporali potrebbero risultare forti, accompagnati da raffiche di vento, grandinate e locali nubifragi.

Le autorità invitano la popolazione a prestare massima attenzione e a seguire l’evoluzione della situazione tramite i canali ufficiali della Protezione Civile regionale. Particolare cautela è raccomandata negli spostamenti e nelle attività all’aperto, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, quando i fenomeni temporaleschi potrebbero manifestarsi con maggiore intensità.

