Più verde e meno asfalto: ecco come cambiano piazza Patriarcato e Giardini Ricasoli

Più verde, meno cemento e nuovi servizi per migliorare sicurezza e accessibilità. La Giunta comunale di Udine ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dei Giardini Ricasoli e di piazza Patriarcato, un intervento dal valore complessivo di 900 mila euro.

Il progetto prevede un importante intervento di recupero e valorizzazione di uno degli spazi storici del centro città, con l’obiettivo di aumentare le aree verdi e restituire nuovi spazi a pedoni e ciclisti.

L’opera sarà finanziata con 700 mila euro dalla Regione Friuli Venezia Giulia e con 200 mila euro di fondi comunali. Dopo l’approvazione del primo passaggio progettuale, entro ottobre è prevista l’adozione del progetto esecutivo, mentre la consegna dei lavori è programmata per l’inizio del 2027.

Piazza Patriarcato diventa parte del parco urbano.

La trasformazione più significativa riguarderà la parte orientale di piazza Patriarcato, quella direttamente collegata ai Giardini Ricasoli e caratterizzata dalla presenza di diversi alberi monumentali.

Questa porzione della piazza sarà pedonalizzata e destinata al passaggio di pedoni e ciclisti, diventando parte integrante dell’area verde urbana. L’attuale pavimentazione in asfalto sarà rimossa e sostituita con una superficie in ghiaietto, mentre i percorsi interni verranno ridisegnati. Previsto anche l’ampliamento della superficie a prato. La parte occidentale della piazza manterrà invece il tratto destinato alla viabilità.

Quasi mille metri quadrati di asfalto in meno

Uno degli aspetti principali del progetto riguarda la riduzione delle superfici impermeabili. Complessivamente saranno recuperati quasi mille metri quadrati oggi occupati da asfalto e altre pavimentazioni, con benefici legati alla gestione delle acque e alla riduzione delle isole di calore.

L’intervento è stato definito anche attraverso il confronto con la Soprintendenza, nel rispetto del valore storico dell’area. “Con questo progetto interveniamo su uno spazio storico molto amato, coniugando tutela, valorizzazione del verde e adattamento della città agli effetti del cambiamento climatico”, ha spiegato l’assessore al Verde pubblico Ivano Marchiol.

“Rimuovere asfalto e superfici impermeabili significa permettere al terreno di assorbire meglio l’acqua, contrastare le isole di calore e aumentare la qualità ambientale degli spazi urbani. In piazza Patriarcato recupereremo quasi mille metri quadrati oggi impermeabilizzati, ampliando il parco e restituendo quest’area a pedoni e ciclisti”.

Il recupero dei Giardini Ricasoli

Il progetto prevede un restauro conservativo dei Giardini Ricasoli, con il recupero delle pavimentazioni in porfido, la sistemazione dei tratti più deteriorati e la messa in sicurezza del percorso affacciato sulla roggia. Saranno sostituiti anche panchine, cestini e portabiciclette, con nuovi elementi compatibili con il contesto storico del giardino.

Particolare attenzione sarà riservata al patrimonio vegetale: le aiuole saranno riqualificate con specie adatte alle zone ombreggiate, saranno sostituiti gli arbusti non più idonei e verranno effettuati interventi di potatura sulle alberature.

Nuova illuminazione, videosorveglianza e ricariche per bici elettriche

La riqualificazione interesserà anche sicurezza e servizi. Nei Giardini Ricasoli sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione, con punti luce a terra pensati per valorizzare le alberature più importanti nelle ore serali. Saranno inoltre installate telecamere di videosorveglianza per contrastare fenomeni di degrado e un nuovo impianto di irrigazione gestibile anche da remoto.

In piazza Patriarcato troveranno spazio anche nuove rastrelliere per circa 16 biciclette e otto postazioni di ricarica per e-bike, in prossimità del tracciato della ciclovia FVG4, che attraversa Udine lungo via Treppo e via Manin.