Incidente in A4: tir si ribalta e sfonda la barriera, chiuso un tratto di autostrada

Incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 luglio, lungo l’autostrada A4 Venezia-Trieste. Poco dopo le 16 un autoarticolato si è ribaltato sul fianco nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova, in direzione Venezia, invadendo parte della carreggiata, distruggendo alcuni metri della barriera di sicurezza laterale e finendo con il proprio carico sulla scarpata.

Modifiche alla viabilità

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Il conducente del tir è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. L’uomo ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso dopo il ribaltamento del mezzo.

Per consentire le operazioni di soccorso e soprattutto il recupero dell’autoarticolato, è stata modificata la viabilità sul tratto interessato dall’incidente. Per gli automobilisti che percorrono la A4 in arrivo da Trieste e diretti verso Venezia è stata istituita l’uscita obbligatoria a Villesse. Chiuso anche l’allacciamento tra la A34 Gorizia-Villesse e la A4 Trieste-Venezia per i veicoli provenienti dalla A34 e diretti verso Venezia.