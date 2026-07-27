Tavagnacco, bus anche di notte e all’alba: potenziata la linea 2

Più collegamenti di bus negli orari dei turni per raggiungere il nuovo polo logistico di Poste Italiane a Tavagnacco. Dal 3 agosto la linea urbana numero 2 Udine-Feletto Umberto sarà potenziata con due nuove coppie di corse, introdotte per garantire gli spostamenti dei lavoratori del nuovo Centro operativo e Centro di distribuzione dell’azienda.

L’intervento è il risultato di un percorso condiviso tra Regione Friuli Venezia Giulia, Tpl Fvg, Arriva Udine, Comune di Tavagnacco e Poste Italiane, con l’obiettivo di offrire un collegamento adeguato nelle fasce orarie di ingresso e uscita dai turni.

Corse aggiuntive alle 4 e alle 23

Il nuovo assetto prevede l’introduzione di due coppie di corse aggiuntive della linea urbana numero 2, con partenze previste alle 4 del mattino e alle 23. Le verifiche tecniche condotte da Tpl Fvg attraverso la consorziata Arriva Udine hanno evidenziato che il servizio potrà essere potenziato senza la necessità di impiegare nuovi mezzi o personale aggiuntivo.

Il nuovo servizio per chi lavora su turni

“L’obiettivo che ci siamo posti fin dall’inizio era garantire un collegamento adeguato, conciliando le necessità dei lavoratori con un’organizzazione efficiente del servizio pubblico – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante –. Per questo abbiamo scelto di attendere la conclusione dell’istruttoria tecnica prima di assumere decisioni, così da poter mettere in campo una soluzione solida e sostenibile“.

Nuove fermate e collegamenti extraurbani

Parallelamente prosegue anche il progetto per migliorare l’accessibilità dell’area attraverso il servizio extraurbano. Dopo il sopralluogo congiunto del 24 giugno tra Regione, Tpl Fvg, Arriva Udine e Comune di Tavagnacco, è stata confermata la trasformazione dell’attuale fermata di via Galileo Galilei 42 in una fermata mista urbano-extraurbana.

Prevista inoltre la realizzazione di una nuova fermata sul lato opposto della carreggiata, che permetterà anche l’utilizzo della linea extraurbana numero 253. Il Comune di Tavagnacco ha annunciato che gli interventi di segnaletica orizzontale e la realizzazione dell’attraversamento pedonale, necessari per garantire la sicurezza degli utenti, saranno completati nel corso del mese di settembre.