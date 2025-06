I dati sull’affluenza ai referendum abrogativi in Friuli.

Si sono chiusi alle 15 i seggi per votare sui cinque referendum abrogativi che riguardavano le tematiche del lavoro e della cittadinanza: bassi i dati dell’affluenza, con il Friuli Venezia Giulia che si ferma attorno al 27,50% degli aventi diritto, ben lontano quindi dal quorum necessario. Il dato è anche inferiore alla media nazionale, pari a circa il 29-30%.

I quesiti.

Cinque, come detto, i quesiti cui i cittadini erano chiamati a rispondere: quattro sul tema del lavoro (reintegro licenziamenti illegittimi, licenziamenti e limite indennità, tutela contratti a termine, responsabilità infortuni sul lavoro) e uno sulla cittadinanza.

Secondo i numeri del Viminale, a scrutinio quasi completato, la percentuale di votanti in Friuli Venezia Giulia si attesta attorno al 27,60 %, con la punta della provincia di Gorizia (l’unica in regione a superare il 31%), seguita da Trieste (di poco sotto il 30%), Pordenone (poco sopra il 27%). I dato più basso è quello di Udine, che si ferma al 26,20% circa. Le percentuali di partecipazione sono molto simili per tutti i quesiti, con scarti inferiori allo 0,02%

I Comuni con la partecipazione più alta.

In Friuli Venezia Giulia, nessun Comune ha raggiunto il quorum, ma tre hanno superato il 40% di votanti: si tratta di Sgonico (oltre il 42%), Doberdò del Lago (42,79%) e Turriaco (40,30%).