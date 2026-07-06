Sindaci e governatori più apprezzati: in Fvg calano tutti, tranne uno

E’ Alessandro Basso, primo cittadino di Pordenone, l’unico amministratore del Fvg più apprezzato che al tempo dell’elezione: a dirlo, è l’edizione 2026 di Governance Poll pubblicato dal Sole 24 Ore che registra e stila la classifica del gradimento di sindaci e governatori.

Il sondaggio è stato realizzato da Noto e il campione è composto da mille elettori in ogni regione e 600 in ogni Comune (capoluogo di provincia), con interviste con sistema misto effettuate tra il 2 aprile e il 26 giugno di quest’anno.

Fedriga tra i più amati.

Anche se l’anno scorso era prima e ora è terzo, il Governatore del Fvg Massimiliano Fedriga rimane uno dei più amati in Italia, con una percentuale di apprezzamento che è calata solo dello 0.2% rispetto dal giorno dell’elezione per attestarsi, nel 2026, al 64%. Nel 2025, la percentuale di consensi era al 66,55.

Il gradimento dei sindaci del Fvg.

Il più amato tra i sindaci del Fvg è Alessandro Basso, primo cittadino di Pordenone, che si piazza 36° nella classifica generale, con un indice di gradimento pari al 54,5% contro il 54% dell’elezione. Segue il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni che risulta 54° con il 52,5% di consensi, in leggero calo rispetto all’insediamento (quando aveva il 52,8%). Il calo è più marcato rispetto al Governance Poll dell’anno scorso, quando aveva il 56%.

Terzo in Friuli Venezia Giulia, ma 67° a livello nazionale, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, con il 50% (in calo del 2,2% rispetto all’elezione). Infine, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, all’83° posto, con il 47%, contro il 51,3% del giorno dell’elezione.

A livello nazionale, invece, il sindaco più apprezzato è per la prima volta una donna, Sara Funaro, prima cittadina di Firenze (con il 66%). Al secondo posto il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti (65%) e sul terzo gradino Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli) col 64%.