Per la prima volta la Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG salirà sul palco del Castello di Udine, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in una grande arena musicale a cielo aperto. L’appuntamento è fissato per venerdì 10 luglio alle 21, nell’ambito del cartellone “Estate in Città”, con uno spettacolo che promette di unire energia disco e potenza sinfonica in un’unica esperienza live.

Un viaggio tra i grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90

Lo show porta sul palco il progetto “Let the music play”, ideato da Renato Pontoni e Carlo Pontoni, che ha già registrato una lunga serie di sold out nei teatri e nelle arene di Udine, Trieste, Milano, Lignano e Pordenone.

Sotto la direzione del maestro Denis Monte, oltre trenta musicisti daranno nuova vita ai grandi classici della disco e del pop internazionale: da Gloria Gaynor agli ABBA, dai Queen agli Spandau Ballet, fino alle colonne sonore iconiche come “La febbre del sabato sera” e ai brani di Stevie Wonder. Gli arrangiamenti portano la firma di Marco Bianchi, Rudy Fantin e Denis Feletto, con una rivisitazione sinfonica che fonde ritmo e orchestrazione in chiave contemporanea.

Sul palco si esibiranno una sezione fiati, l’Accademia d’Archi Arrigoni guidata da Domenico Mason, una sezione ritmica, coro e voci soliste, in un impianto orchestrale imponente pensato per valorizzare ogni sfumatura dello spettacolo. L’obiettivo è uno solo: trasformare il concerto in un’esperienza collettiva in cui il pubblico diventa parte integrante della performance.

Le voci: tre interpreti per uno show internazionale

A rendere ancora più potente lo spettacolo saranno tre voci soliste di primo piano. Per la prima volta con l’orchestra salirà sul palco Lakeetra Knowles, artista originaria dell’Arkansas con un percorso che parte dal gospel nelle chiese di Little Rock e arriva ai palcoscenici di Broadway, del cinema e della televisione.

Con lei ci sarà Gianluca Amore, definito dalla critica una delle voci soul più interessanti del panorama italiano. Completa il trio Stevie Biondi, nome d’arte di Stefano Fabio Ranno, fratello di Mario Biondi, con cui ha condiviso numerose esperienze artistiche.

Le parole degli ideatori

“Siamo particolarmente emozionati – commentano Renato e Carlo Pontoni – perché suonare per la prima volta sul Colle del Castello rappresenta un traguardo importante per la nostra orchestra. Dopo il grande affetto ricevuto dal pubblico, siamo felici di portare lo spettacolo in una delle location più prestigiose della città. Sarà una serata di musica, divertimento ed emozioni, che siamo certi saprà regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile”.

Un progetto musicale ormai consolidato

La Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG nasce dall’idea dei fratelli Pontoni con l’obiettivo di unire la potenza della musica sinfonica all’energia della disco music internazionale, creando un format capace di portare nei grandi teatri un’esperienza musicale trasversale e coinvolgente.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket e la sera del concerto anche sotto la Loggia di San Giovanni in piazza Libertà, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.