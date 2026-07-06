Parco del Cormôr, al via i lavori da 1,6 milioni: nuovo chiosco e colonnato entro un anno

Con la consegna ufficiale dei lavori prende il via la riqualificazione dell’area ristoro del Parco del Cormôr, uno dei principali spazi verdi di Udine. L’intervento, promosso dal Comune, ha un valore complessivo di 1 milione e 600mila euro e sarà completato entro 365 giorni. L’obiettivo è restituire alla città un’area completamente rinnovata, più funzionale e accogliente per famiglie, sportivi, giovani e tutti i frequentatori del parco.

Il progetto di riqualificazione

Il progetto, firmato dall’architetto Claudio Meninno, interessa in particolare l’ingresso principale dell’area verde.

L’intervento prevede da un lato il recupero e il miglioramento strutturale del padiglione di accesso e del colonnato progettato nel 1993 da Roberto Pirzio Biroli, dall’altro la realizzazione di un nuovo chiosco con servizi di bar e ristoro, oltre a nuovi servizi igienici e spazi tecnici per la gestione della struttura.

Il progetto prevede il consolidamento della copertura, la protezione delle basi dei 97 pilastri, il rinforzo degli ancoraggi e il ripristino della pavimentazione del colonnato. La riqualificazione permetterà inoltre di restituire continuità visiva e spaziale al padiglione, liberandolo dai volumi che negli anni ne avevano parzialmente modificato la configurazione originaria.

Il nuovo chiosco sarà realizzato nell’area libera di fronte al colonnato, senza abbattimento di alberi e senza interferire con lo spazio pavimentato destinato al palco per eventi, che continuerà a ospitare manifestazioni e attività all’aperto.

La struttura sarà composta da uno spazio centrale vetrato per la somministrazione, da un corpo dedicato ai servizi igienici e agli impianti e da un ulteriore spazio destinato a cucina e depositi. Il progetto richiama alcuni elementi della ricerca architettonica di Pirzio Biroli, con particolare riferimento alla forma circolare e al dialogo tra costruito, verde e paesaggio.

Le parole del Comune.

“Con la consegna dei lavori prende forma concreta un intervento importante e atteso, che rafforza il ruolo del Parco del Cormôr come uno dei principali luoghi di incontro e di benessere della città”, ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici e al Verde pubblico Ivano Marchiol.

“Recuperiamo un’opera architettonica di valore rispettandone l’identità originaria e allo stesso tempo realizziamo nuovi spazi e servizi capaci di rispondere alle esigenze di chi vive il parco ogni giorno. La nuova area ristoro renderà questo luogo più accogliente e adatto anche alle iniziative di socialità e animazione”, ha aggiunto.