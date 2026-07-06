Marito e moglie dispersi tra Friuli e Veneto: scattano le ricerche in montagna

Sono in corso dal primo pomeriggio le ricerche di due escursionisti, marito e moglie, dispersi tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Della coppia non si hanno più notizie dalla tarda serata di mercoledì, quando è avvenuto l’ultimo contatto telefonico intorno alle 22.30.

L’allarme è stato lanciato oggi da un familiare, dopo che i due coniugi non hanno più dato notizie rispetto al percorso escursionistico programmato.

Il percorso previsto e il mancato arrivo al rifugio

Secondo quanto ricostruito, la coppia avrebbe dovuto percorrere nella giornata di giovedì i sentieri CAI 352 e 353, dal rifugio Pordenone al rifugio Padova, attraversando la Val d’Arade. Si tratta di un itinerario considerato impegnativo, che attraversa un’area montana estesa tra le due regioni.

L’auto dei due escursionisti è stata trovata parcheggiata nei pressi del Rifugio Pordenone, come accertato dai carabinieri. Il gestore della struttura dove era stata effettuata una prenotazione per la serata di giovedì ha confermato che i due non si sono mai presentati.

Ricerche in corso tra squadre di soccorso e sorvoli aerei

Le operazioni di ricerca coinvolgono i vigili del fuoco dei comandi di Pordenone e Belluno, insieme ai volontari del Soccorso alpino della Valcellina e della provincia di Belluno. L’area interessata viene inoltre sorvolata da diversi velivoli impegnati nelle operazioni di ricognizione dall’alto.

Il campo base per il coordinamento dei soccorsi è stato allestito nella zona dell’aviosuperficie di Aviosuperficie di Pianpinedo, da cui vengono gestite le operazioni sul territorio e il coordinamento delle squadre impegnate nelle ricerche.