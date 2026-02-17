Dopo il commissariamento, Federcaccia Fvg riparte con una nuova associazione

Nasce la nuova associazione dei cacciatori del Friuli Venezia Giulia.

Dopo le polemiche interne, il mondo venatorio regionale volta pagina: nasce ufficialmente la Federazione Italiana della Caccia della Regione Friuli Venezia Giulia, una nuova realtà associativa che punta a garantire continuità, rappresentanza e un forte rilancio dell’attività federativa per tutti i cacciatori del Friuli Venezia Giulia.

La costituzione formale è avvenuta a Udine, davanti al notaio Gea Arcella, per iniziativa di sette soci fondatori: Valter Rotter Berton, Giorgio Agarinis, Roberto Lorenzon, Fabio Merlini, Dario Sclaunich, Fulvio Tamaro ed Elia Vezzi.

Pochi giorni dopo, venerdì 13 febbraio, il Consiglio nazionale di Federcaccia ha ufficializzato il riconoscimento della nuova struttura come “Associazione Federata”. Questo passaggio chiave permette ai cacciatori del Friuli Venezia Giulia di proseguire il proprio percorso all’interno di Federcaccia nazionale, mantenendo l’accesso ai servizi, alla tutela legale dell’attività venatoria e alle coperture assicurative dedicate ai soci. La sede operativa rimarrà nello storico punto di riferimento di viale Palmanova a Udine.

La nascita di questa nuova federazione segue una fase di transizione delicata. “Dopo le dimissioni del presidente regionale Luca Carocci, al quale confermiamo la nostra solidarietà, abbiamo deciso di ripartire con questa nuova realtà in totale sintonia con Roma e con uno spirito unitario”, ha dichiarato Valter Rotter Berton, già presidente di Federcaccia Udine e nominato commissario regionale in attesa delle prossime elezioni.

“Vogliamo offrire ai cacciatori una casa comune solida e riconosciuta, nel solco del lavoro portato avanti in questi anni e con la volontà di guardare avanti. L’obiettivo è garantire rappresentanza, servizi e tutela, rimettendo al centro i soci e il territorio. Questa nuova fase nasce dalla responsabilità e dalla passione che condividiamo per la caccia e per il mondo federativo” ha concluso.