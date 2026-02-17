Il Demanio ci riprova: torna in vendita la grande caserma di Tarvisio

In vendita la Caserma La Marmora di Tarvisio.

C’è tempo fino al 27 febbraio per aggiudicarsi la storica caserma “La Marmora” di Tarvisio, l’imponente complesso militare che l’Agenzia del Demanio ha deciso di rimettere in vendita: una superficie complessiva di quasi 20mila metri quadrati nel cuore della nota località montana in provincia di Udine, a ridosso delle piste da sci.

Non è il primo tentativo di alienazione: nel 2019, ad esempio, l’area era stata messo all’asta per 7,1 milioni di euro; oggi, per acquistarla, “bastano” 4,5 milioni. Come riporta l’Agenzia del Demanio sul bando, si tratta di un compendio composto da un’ampia area e numerosi fabbricati di cui una quindicina principali ed altri accessori, realizzati per gli usi militari da parte della Difesa Esercito e successivamente dismessi. Lo stato manutentivo è definito “pessimo”.

All’area si accede direttamente dalla viabilità principale di via Armando Diaz oltre che da ingressi secondari, sia pedonali che carrabili posizionati lungo i confini. L’ex Palazzina Fucilieri, fabbricato

principale posto fronte strada, l’ex fabbricato Ufficio Logistico e l’ex Poligono di tiro sono stati dichiarati di valore storico artistico ed architettonico da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Le possibili destinazioni per l’ex caserma in vendita.

Sempre secondo il bando del Demanio, la struttura ricade in zona turistico-congressuale e quindi può avere destinazione alberghiera (con classificazione almeno quattro stelle), commerciale al dettaglio (limitatamente alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non collegate con

l’attività alberghiera), attrezzatture pertinenti all’attività ricettiva (impianti sportivi, aree gioco) e ancora, Centro Congressi e residenziale turistica (per un massimo di 10 unità abitative a villa e 10 appartamenti).