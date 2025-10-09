I Gorillaz arrivano in Friuli Venezia Giulia: l’unico concerto del Nord Italia

I Gorillaz in concerto a Trieste.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: i Gorillaz, una delle band più iconiche e innovative della musica mondiale, arriveranno in Friuli Venezia Giulia sabato 25 luglio 2026 in Piazza Unità d’Italia a Trieste, unico concerto del Nord Italia. Dopo 25 anni di carriera, 30 milioni di dischi venduti e 15 singoli nella Top Ten UK, il gruppo britannico torna a emozionare i fan con il The Mountain Tour, offrendo un’occasione speciale di ascoltare dal vivo i brani del nuovo album The Mountain, in arrivo a marzo 2026. Un primo assaggio del disco è già disponibile con il singolo The Happy Dictator, che ha riacceso l’entusiasmo dei fan in tutto il mondo.

I biglietti saranno disponibili dalla prevendita My Live Nation a partire dalle ore 14:00 di giovedì 9 ottobre, con vendita generale dalle ore 11:00 di venerdì 10 ottobre sui principali circuiti (Ticketmaster.it, Ticketone.it, Eilo.it, Vivaticket.it e internazionali come Eventim.si e OeTicket.com).

La band virtuale che ha rivoluzionato la musica

Nati dalla mente di Damon Albarn e dall’estro grafico di Jamie Hewlett, i Gorillaz hanno rivoluzionato il concetto di band nel mondo pre-digitale, fondendo musica, animazione e arte visiva in un universo narrativo unico con le sue rivoluzionarie modalità virtuali. La band, vincitrice di BRIT e Grammy, è composta dal cantante 2D, dal bassista Murdoc Niccals, dal batterista Russel Hobbs e dal prodigio giapponese della chitarra Noodle.

Con sede ai Kong Studios, i Gorillaz si sono stabiliti in una vita di innovazione musicale con un roster di collaboratori incredibilmente entusiasmante, un elenco che include leggende della musica, geni e future star da Elton John a Little Simz, da MF Doom a Jean-Michel Jarre, da Grace Jones a slowthai, da Kali Uchis a Sidiki Diabaté, e molti altri.

Con otto album all’attivo, Gorillaz (2001), Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017), The Now Now (2018), Song Machine: Season One – Strange Timez (2020) e Cracker Island (2023), i Gorillaz sono un fenomeno davvero globale, che ha raggiunto il successo in modi completamente nuovi e unici, girando il mondo da San Diego alla Siria, da Montevideo a Manchester e vincendo numerosi premi, tra cui l’ambito Jim Henson Creativity Honor.

La recente, acclamata serie di concerti londinesi della band per celebrare i 25 anni dei Gorillaz ha visto il Guardian dichiarare: “La cartoon band di Damon Albarn e Jamie Hewlett è ancora avvincente e attuale”, l’Evening Standard di Londra ha aggiunto “Albarn e Hewlett sono ancora legioni avanti al gruppo”, e il titolo dell’Observer ha proclamato “I Gorillaz stupiscono in uno spettacolo costellato di star con immagini lussureggianti e musica senza confini”.

Il commento delle istituzioni

Il concerto è promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia tramite PromoTurismoFVG, in collaborazione con il Comune di Trieste, FVG Music Live, VignaPR e Live Nation Italia.

“L’arrivo dei Gorillaz in Friuli Venezia Giulia rappresenta un’occasione straordinaria non solo dal punto di vista musicale, ma anche per la promozione turistica del nostro territorio – ha detto il governatore Massimiliano Fedriga -. I grandi concerti internazionali sono una leva potente per attrarre visitatori e valorizzare le nostre eccellenze. La capacità dei Gorillaz di unire più generazioni attraverso contaminazioni di generi e stili diversi li rende un punto di riferimento culturale e musicale, in linea con l’identità di una regione aperta, innovativa e attenta alla qualità. Il concerto fa parte della rassegna Go to Pordenone & Friends, che collega Nova Gorica – Gorizia 2025 e Pordenone 2027, capitale italiana della cultura”.

Uno show tra musica, arte e tecnologia

Lo spettacolo promette visual spettacolari e atmosfere immersive, con una scaletta che attraversa l’intera carriera della band. I fan potranno vedere prendere vita sul palco i celebri personaggi virtuali della band, un’esperienza unica tra musica, arte e animazione digitale.

“Con il tour dei Gorillaz vogliamo valorizzare la cultura musicale e turistica del Friuli Venezia Giulia – ha detto il vicegovernatore Mario Anzil -. La band unisce più generazioni e stili diversi, trasformando ogni concerto in un’esperienza straordinaria. L’arrivo dei Gorillaz a Trieste sarà una straordinaria occasione di visibilità internazionale e un esempio della capacità del territorio di attrarre grandi eventi musicali”.