A Udine arriva la cagnolina Oasis, il nuovo “naso antidroga” della Polizia Locale

Cambio di squadra, stessa missione per l’Unità cinofila della Polizia Locale di Udine: dopo il trasferimento di Galant in Carnia con il suo conduttore, arriva Oasis a dare man forte al collega a quattro zampe, Izzy.

Formazione e operatività: il percorso di Oasis

Oasis è una femmina di pastore tedesco di due anni e mezzo. La cagnolina, già addestrata, affiancherà Izzy garantendo la piena continuità operativa del nucleo, uno strumento che si è rivelato fondamentale per il presidio delle aree più sensibili della città.

Proveniente da un allevamento veneto, Oasis non entrerà immediatamente in azione. Mentre le pratiche burocratiche per l’inserimento sono già state avviate, il Comando sta individuando gli agenti che ricopriranno i ruoli di conduttore e subconduttore. Per loro è previsto un percorso di formazione specifico che permetterà alla nuova “coppia” uomo-cane di operare con la massima efficacia nelle attività di controllo del territorio, prevenzione e supporto agli interventi di sicurezza.

Il bilancio: un presidio costante contro la droga

La necessità di sostituire rapidamente Galant nasce dai numeri significativi prodotti dall’Unità Cinofila. Nel 2025, grazie al lavoro dei due cani in forza al Comando, sono stati effettuati 213 controlli che hanno portato all’identificazione di 767 persone e a 41 sequestri tra penali e amministrativi. Le operazioni non hanno risparmiato aree critiche come edifici dismessi e zone abbandonate, permettendo il recupero di sostanze che spaziano dai cannabinoidi all’eroina e alla cocaina.

L’attività non ha subito rallentamenti nel 2026: nei primi cinque mesi dell’anno sono già 107 gli interventi registrati. La presenza fissa di due unità cinofile (Izzy e ora Oasis) permette alla Polizia Locale di mantenere una pressione costante sulle piazze dello spaccio.

L’assessora Toffano: «Continuità fondamentale per la sicurezza»

L’assessora alla Polizia Locale, Rosi Toffano, ha voluto sottolineare la rapidità dell’avvicendamento: “Dopo il trasferimento di Galant, che ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto, ci siamo mossi subito per non lasciare scoperto il servizio. Oasis rappresenta un ingresso fondamentale per il Comando: una risorsa che, insieme a Izzy, contribuirà in modo concreto al presidio e alla sicurezza urbana“.