Da Basiliano al cielo di Barcellona: un’azienda friulana illumina la Sagrada Família

C’è anche un pezzo di Friuli sulla vetta della Sagrada Família. Quando la Torre di Gesù Cristo, il punto più alto della basilica di Barcellona progettata da Antoni Gaudí, sarà inaugurata ufficialmente il 10 giugno 2026, la sicurezza dei cieli sopra la città sarà affidata anche alla tecnologia sviluppata a Basiliano.

La Clampco Sistemi Srl è stata infatti scelta per installare i sistemi di segnalazione luminosa sulla croce sommitale della torre, che raggiunge i 172,5 metri di altezza. L’intervento colloca l’azienda friulana, parte del gruppo Calzavara, all’interno di uno dei cantieri architettonici più osservati al mondo.

Il sistema di segnalazione sulla sommità

L’installazione è stata completata a fine febbraio, in concomitanza con il montaggio della grande croce che sovrasta la struttura. Il sistema fornito da Clampco Sistemi è composto da cinque lampade a media intensità, posizionate sui bracci della croce.

Le luci rispondono agli standard internazionali per la sicurezza del traffico aereo: luce bianca lampeggiante di giorno e luce rossa fissa di notte, con la funzione di rendere visibile la struttura agli aeromobili in transito.

Un’azienda specializzata in sistemi di segnalazione aerea

Fondata nel 1989, Clampco Sistemi opera nel settore dei sistemi di segnalazione per infrastrutture complesse. L’azienda ha costruito nel tempo una presenza internazionale in una nicchia tecnologica altamente specializzata.

“Qualità e affidabilità sono elementi necessari, ma non sufficienti, per competere sul mercato – spiega il direttore generale Pierangelo Lodolo –. Il nostro segreto è supportare i clienti nelle loro sfide con rapidità ed efficienza. Il nostro motto è “Solutions, not obstacles”. Non uno slogan, ma il modo in cui lavoriamo ogni giorno per trasformare complessità tecniche e normative in soluzioni concrete”.

Export e presenza internazionale

L’azienda friulana esporta oltre il 70% della propria produzione e ha una presenza distribuita su diversi mercati internazionali, inclusa la Cina. Nel 2025 il fatturato si è attestato attorno ai cinque milioni di euro, con circa venti addetti tra ingegneri, tecnici e progettisti e oltre mille impianti installati ogni anno.

Dalle torri di Milano ai grandi progetti internazionali

Prima della Sagrada Família, le soluzioni Clampco erano già state adottate in alcuni dei principali grattacieli italiani, tra cui Torre UniCredit, Allianz Tower, Torre Generali e PwC Tower a Milano.

La commessa di Barcellona si inserisce in questo percorso, portando l’azienda friulana in un contesto di altissima visibilità e complessità tecnica. Un progetto che conferma il posizionamento della società in un settore dove affidabilità e continuità operativa sono elementi centrali.