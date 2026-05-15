TARI a Udine, scadenza anticipata al 30 giugno: in arrivo gli avvisi di pagamento

Il Comune di Udine, in collaborazione con NET spa, ha avviato in questi giorni la distribuzione degli avvisi di pagamento relativi all’acconto TARI, la prima rata per l’imposta sui rifiuti dell’anno 2026. I contribuenti dovranno effettuare il versamento entro la data di scadenza fissata per il 30 giugno.

La scadenza anticipata: ecco perché.

Dal 2026 l’acconto TARI sarà anticipato al 30 giugno, anziché a settembre, per consentire l’applicazione del Bonus Sociale rifiuti, introdotto dal DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 in attuazione del DL 154/2019.

Quest’agevolazione, non derivante da domanda dell’utenza ma riconosciuta automaticamente in bolletta sulla base dei dati forniti da SGATE, il sistema di Gestione delle Agevolazioni Tariffarie che opera anche per quanto concerne altri bonus sociali gestiti da ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è destinata ai titolari di utenze domestiche con ISEE inferiore a 9.530 euro, soglia che sale a 20 mila euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. Il bonus copre il 25% della TARI dovuta l’anno precedente. A Udine ne beneficeranno 3.201 utenze, con un contributo medio compreso tra 4 e 115 euro.

La consegna degli avvisi.

Anche quest’anno, la consegna degli avvisi seguirà una doppia modalità. Per la generalità dei cittadini e delle cittadine, la spedizione avverrà tramite posta ordinaria. Per coloro invece che risultano in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) registrata nei pubblici elenchi, la trasmissione avverrà in modalità telematica.

In quest’ultimo caso, alla notifica via PEC sarà associato anche un avviso tramite l’app IO, così da garantire una maggiore copertura nella comunicazione. Il Comune invita quindi tutti i titolari di PEC a consultare regolarmente la propria casella: la ricezione digitale sostituisce integralmente il tradizionale bollettino cartaceo, che non verrà più recapitato.

Come pagare la Tari a Udine.

Per il pagamento, rimane obbligatorio utilizzare il sistema PagoPA, in linea con la normativa per le pubbliche amministrazioni. Gli avvisi TARI 2026 saranno quindi corredati del relativo modello. In alternativa, sarà comunque possibile procedere al versamento utilizzando il modello F24.

Il bollettino F24 potrà essere scaricato direttamente dal Portale del Contribuente del Comune di Udine, all’indirizzo https://udine.comune-online.it, o potrà essere richiesto presso gli sportelli Net Spa –Ufficio TARI, in Viale Palmanova 192, aperti il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 16.00 senza appuntamento, oppure su prenotazione chiamando il numero verde 800 520 406.

Accedendo allo sportello online tramite SPID, Tessera Sanitaria (TS-CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE), sempre all’indirizzo https://udine.comune-online.it, è possibile anche verificare la propria posizione, consultare i pagamenti effettuati, scaricare la documentazione o procedere direttamente al pagamento.

Per assistenza o ulteriori informazioni è attivo il numero verde dedicato alla TARI 800 520 406, operativo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 16:00. È inoltre disponibile lo sportello online al link: https://sportellonline.netaziendapulita.it