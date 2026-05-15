Natura per i bimbi, smart working per i genitori: in Carnia nasce il camp per famiglie

In Carnia, tra i paesaggi di Sutrio e il comprensorio dello Zoncolan, prende forma un progetto pensato per le famiglie contemporanee. Dal 15 giugno al 10 luglio 2026 Visit Zoncolan lancia “Vivere la montagna in famiglia”, un camp dedicato ai bambini dai 6 ai 13 anni accompagnati dai genitori, che unisce attività all’aria aperta e possibilità di lavoro da remoto.

Un format che prova a mettere insieme esigenze diverse: da un lato il gioco e l’esperienza educativa per i più piccoli, dall’altro la possibilità per i genitori di lavorare in smart working immersi nella montagna friulana.

Bambini senza schermi, tra natura e laboratori

Per una settimana i bambini vivranno un’esperienza completamente immersa nella natura. Niente telefoni o dispositivi digitali, ma giornate scandite da attività all’aperto, giochi di gruppo e laboratori.

Il programma prevede esperienze tra sentieri, boschi, malghe e fattorie, con attività legate alla manualità, alla scoperta degli animali e alla vita di montagna. I partecipanti potranno cimentarsi in piccoli lavori nell’orto, attività con il legno, sport e momenti di socialità seguiti da operatori del territorio. Un contesto pensato per favorire autonomia, creatività e relazioni, lontano dalla dimensione digitale quotidiana.

Smart working tra le montagne della Carnia

Mentre i bambini partecipano al camp, i genitori potranno soggiornare nel borgo e lavorare da remoto grazie a spazi di co-working attrezzati e connessione wi-fi. L’obiettivo è offrire un modello di vacanza-lavoro che consenta alle famiglie di vivere un periodo in montagna senza rinunciare alle attività professionali, valorizzando al tempo stesso il territorio.

Un progetto costruito dalla rete locale

L’iniziativa nasce da un lavoro condiviso tra associazioni sportive, realtà locali, malghe, fattorie, artigiani e giovani professionisti del territorio. Un sistema di collaborazioni che punta non solo a costruire un’esperienza educativa per i bambini, ma anche a rafforzare il ruolo della Carnia come luogo di vita e non solo di turismo stagionale.

“La volontà è quella di far crescere questo progetto pilota nel tempo trasformandolo in una proposta strutturata capace di far conoscere la Carnia in tutta Italia” sottolinea il presidente di Visit Zoncolan, Silvio Ortis. “Vogliamo raccontare un territorio che non è soltanto turismo e vacanza, ma anche un luogo dove si può scegliere di vivere bene, crescere una famiglia e ritrovare un rapporto più sano con la natura e con la comunità”.

Le informazioni pratiche

La proposta prevede una quota di partecipazione di 140 euro al giorno, che include le attività del camp dal lunedì al venerdì con pranzo e merende a chilometro zero, oltre a sette notti di soggiorno per tutta la famiglia negli appartamenti dell’albergo diffuso.

Sono compresi anche gli spazi di co-working per i genitori, pensati per rendere possibile l’esperienza di lavoro da remoto. Le disponibilità sono limitate a otto posti per ciascuna settimana. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 maggio 2026.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] – 0433 778921