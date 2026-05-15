Il taglio del nastro della 40ª edizione della Biker Fest International (BFI) ha segnato un traguardo storico per Lignano Sabbiadoro. A dare il via ufficiale alle celebrazioni è stato un ospite d’eccezione: Carl Fogarty, la leggenda britannica quattro volte campione del mondo Superbike. Il “Re”, accolto dall’entusiasmo dei fan, ha affiancato gli organizzatori Moreno e Micke Persello in un’inaugurazione che ha unito il fascino delle corse alla massima solennità istituzionale.

Il Sigillo del Friuli Venezia Giulia per i 40 anni di storia

Il momento più alto della cerimonia è stato il conferimento del Sigillo del Friuli Venezia Giulia ai fratelli Persello. A consegnare il riconoscimento è stato il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, che ha voluto premiare quattro decenni di impegno costante nel trasformare un raduno di pionieri in un evento di portata internazionale.

“La Biker Fest è fondamentale per la nostra regione, anche per i volumi che genera – ha dichiarato Bordin -. Il Friuli Venezia Giulia ha bisogno di una manifestazione così, un volano straordinario per far conoscere il nostro territorio”. Sul palco, insieme al sindaco Laura Giorgi e alla giunta di Lignano, erano presenti anche rappresentanti dell’Esercito Italiano e della Polizia Stradale.

Il ritorno di “Foggy”: tra autografi e nostalgia

Nonostante il tempo passato, lo sguardo di Carl Fogarty è rimasto quello “spiritato” che terrorizzava gli avversari in pista. Il campione inglese si è concesso a lungo al pubblico per sessioni di autografi e selfie, confermando una popolarità rimasta intatta. “Mi manca salire sul gradino più alto del podio, ma oggi preferisco divertirmi a guidare in fuoristrada con gli amici”, ha confessato “Foggy” durante il primo incontro con i fan. La giornata ha visto anche la premiazione delle “biker legends”, i veterani che fin dal 1987 hanno contribuito a far nascere la scena custom in Italia.

Sicurezza, scuole e l’Esercito in piazza

Nel grande parcheggio antistante il Villaggio di viale Europa, in mattinata gli istruttori della Polizia di Stato hanno inaugurato il corso di sicurezza stradale indirizzato ai ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia. È già entrata nel vivo anche l’attività delle tre aree dedicate ai Demo Ride, al Mercato con la 50cc Fever Fest e all’e-Mobility Village, con i corsi per bambini della Nannelli Academy e la ‘Young Riders School’ dedicata da Honda Italia ai principianti.

L’Esercito Italiano è presente in forze nell’area Demo Ride, presidiata dalla blindo armata “Centauro” e dal blindato leggero Puma 6×6, per la curiosità degli appassionati che hanno pacificamente invaso l’area antistante lo stadio “Guido Teghil”.

Una serata a tutto volume

La prima giornata è proseguita all’insegna del rock e dei motori: sul palco principale, una serie di concerti ad alto volume, con le esibizioni di Red B e l’apprezzatissimo tributo agli Iron Maiden della band Aero Maiden. A chiudere la serata, le note del virtuoso della chitarra Enrico Santacaterina, siglando un venerdì di festa che ha trasformato Lignano nella capitale europea del motociclismo.