Un fine settimana tra grandi raduni, sapori del territorio, feste di primavera, mercatini, musica e appuntamenti per famiglie. Sabato 16 e domenica 17 maggio il Friuli Venezia Giulia propone un calendario ricco, con eventi distribuiti dalla costa alla montagna, passando per borghi, piazze, parchi e località simbolo della regione.



Dalla Biker Fest di Lignano alle sagre dedicate ai prodotti di stagione, dai giardini aperti alle feste di paese, il weekend offre tante occasioni per trascorrere qualche ora all’aria aperta, scoprire sapori locali e vivere il territorio.

Biker Fest International a Lignano Sabbiadoro

Il weekend di Lignano Sabbiadoro sarà segnato dal rombo delle moto e dall’atmosfera internazionale della Biker Fest International, che quest’anno celebra la sua 40ª edizione. La manifestazione, punto di riferimento per il mondo delle due ruote, richiama biker da diversi Paesi e trasforma la località balneare in un grande raduno a cielo aperto, tra moto custom, test ride, mototour e musica.



L’edizione del quarantennale ha un valore particolare anche per la presenza di ospiti e iniziative speciali. Tra le aree più attese ci sono il villaggio di viale Europa, la Customizer Area, lo storico Custom Bike Show e gli spazi dedicati alle prove su strada. Per tutto il fine settimana Lignano vivrà così una lunga festa fatta di motori, incontri, concerti e passione motociclistica.

Sapori Pro Loco a Villa Manin di Passariano

A Villa Manin di Passariano di Codroipo torna Sapori Pro Loco, la grande vetrina delle tipicità enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia. Sabato 16 e domenica 17 maggio gli stand saranno aperti a pranzo e a cena, con 50 Pro Loco coinvolte e una proposta che mette insieme tradizione, prodotti locali e ricette del territorio.



Tra i piatti ci saranno frico, cjarsons, specialità di carne e pesce, dolci, vini e birre artigianali, con molte novità accanto ai sapori più conosciuti. Non sarà però solo un appuntamento gastronomico: il programma prevede anche musica, visite, mercatini, attività per bambini e momenti culturali, rendendo Villa Manin una delle mete principali del weekend.

Foresta in Valle a Paularo

In Carnia, Paularo ospita Foresta in Valle, due giornate dedicate al legno, ai boschi e alla cultura forestale. L’appuntamento di sabato 16 e domenica 17 maggio unisce divulgazione, tradizione, dimostrazioni pratiche e momenti pensati per famiglie e visitatori.



Il programma spazia dalle conferenze alle escursioni, dai mercatini ai laboratori, fino agli stand enogastronomici e alle dimostrazioni legate alla lavorazione del legno. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono anche le sfide tra boscaioli e le attività che raccontano il rapporto tra la montagna, le foreste e le comunità locali.

Festa della Ricotta a Mortegliano

A Mortegliano il fine settimana profuma di latte, formaggi e cucina tradizionale con la Festa della Ricotta. La manifestazione, giunta alla 19ª edizione, accompagna il paese fino a domenica 17 maggio con chioschi, musica, spettacoli e iniziative dedicate al prodotto simbolo dell’evento.



Il cuore della festa è la Latteria Sociale, attorno alla quale ruota un programma pensato per valorizzare la ricotta e i prodotti caseari del territorio. Nel corso del weekend non mancano le attività per bambini, le visite guidate al caseificio e le dimostrazioni dedicate alla lavorazione del latte, in un clima conviviale che richiama famiglie e appassionati della gastronomia friulana.

Festa dei Fiori a Primulacco di Povoletto

A Primulacco di Povoletto continua la Festa dei Fiori, arrivata alla 51ª edizione. La manifestazione, in programma da venerdì 15 a domenica 24 maggio, dedica il weekend a fiori, piante, musica, chioschi, luna park e attività per tutte le età, con la mostra mercato aperta ogni giorno.



Sabato 16 maggio sono previsti l’apertura dei chioschi e della cucina, la cicloturistica “Tra la Roggia ed il Torre”, l’esibizione dell’Orchestra della Fenice, la serata danzante e il Fluo party. Domenica 17 maggio spazio al raduno trattori, alla mostra canina amatoriale, al torneo della morra, al laboratorio con le api per bambini e alla musica, con una proposta che unisce natura, divertimento e tradizione di paese.



Sagra degli Asparagi a Cusano di Zoppola

Nel Pordenonese torna la Sagra degli Asparagi a Cusano di Zoppola, uno degli appuntamenti primaverili più attesi per chi ama i prodotti di stagione. La festa propone chioschi enogastronomici, musica, aperitivi e piatti dedicati agli asparagi, protagonisti assoluti del menù.

Tra le specialità si potranno trovare scaloppine, frittate, asparagi gratinati e frico con speck e asparagi, accanto ad altre proposte della cucina di festa. Sabato sera il programma sarà animato dal concerto dei Rock Star, tribute band di Vasco Rossi, mentre domenica la serata proseguirà con la musica dell’orchestra Fabio Corazza.

Sagra della Mussa a Pasiano di Pordenone

A Pasiano di Pordenone prende il via la Sagra della Mussa, ospitata al Parco ai Molini nell’ambito del Maggio Pasianese. La manifestazione, arrivata alla 48ª edizione, porta con sé chioschi, luna park, musica, spettacoli, mostra dei vini e piatti della tradizione.



Tra le specialità più caratteristiche ci sono lo spezzatino d’asino e gli gnocchi al sugo d’asino, piatti che danno identità alla festa e richiamano ogni anno numerosi visitatori. Sabato 16 maggio i chioschi apriranno in serata, con una proposta musicale dedicata agli anni ’80, ’90 e 2000, mentre domenica il programma continuerà anche con il pranzo della Festa della Famiglia.

Festa di Primavera a Sant’Osvaldo di Udine

A Udine, nel Parco di Sant’Osvaldo, sabato 16 e domenica 17 maggio si terrà la Festa di Primavera a Sant’Osvaldo, organizzata dall’organizzazione di volontariato 400 Sant’Osvaldo. L’appuntamento propone due giornate di socialità, natura e attività all’aperto in uno degli spazi verdi più significativi della città.



Il programma prevede torneo di burraco, attività motoria, musica dal vivo, punto ristoro, animazione e momenti dedicati ai bambini. Domenica è in calendario anche una camminata naturalistica nel Parco del Cormor, mentre nel pomeriggio la festa si chiuderà con l’estrazione della Lotteria di Sant’Osvaldo.

Festa di Primavera e Giardini Aperti a Moruzzo

A Moruzzo il weekend sarà dedicato a fiori, paesaggi, arte e sapori con la Festa di Primavera e Giardini Aperti. La manifestazione prenderà il via sabato 16 maggio con l’apertura dei chioschi e della cucina della Pro Loco, il concerto dei No Good e l’inaugurazione della mostra collettiva di pittura.



Domenica 17 maggio il cuore dell’evento sarà in Piazza Tiglio, con stand, mercatini, prodotti tipici, artigianato e cucina. Tra i momenti più attesi ci sarà l’apertura dei giardini privati e dei luoghi d’interesse del territorio comunale, con la possibilità di visitare ville, borghi e angoli verdi grazie anche al servizio di bus navetta.

Rose, Profumi e Sapori a Santa Maria la Longa

Santa Maria la Longa si prepara a vivere un fine settimana colorato con Rose, Profumi e Sapori, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio. La manifestazione animerà il paese con mostra mercato, fiori, artigiani, hobbisti, chioschi gastronomici, laboratori e attività per bambini.



Sabato sera il programma prevede anche momenti di spettacolo e intrattenimento, mentre domenica spazio agli stand, alle esposizioni, alle iniziative per famiglie, alla musica e agli appuntamenti all’aperto. L’evento unisce il tema floreale con la gastronomia e la convivialità, trasformando il centro del paese in un percorso tra profumi, sapori e primavera.

Festa del Fritto a Bannia di Fiume Veneto

A Bannia di Fiume Veneto torna la Festa del Fritto, organizzata dalla Pro Loco. Sabato 16 e domenica 17 maggio la manifestazione proporrà piatti a base di pesce e carne fritti in olio d’oliva, accompagnati da birra di Sauris e vini del territorio.



L’evento si svolgerà in una struttura coperta di circa mille metri quadrati, pensata per accogliere i visitatori anche in caso di tempo incerto. Saranno disponibili il servizio ai tavoli e l’asporto, mentre per i più piccoli è previsto un parco giochi adiacente alla struttura, rendendo la festa adatta anche alle famiglie.

Festa dell’asparago di bosco, del radicchio di montagna e dei funghi di primavera ad Arta Terme

Domenica 17 maggio Piano d’Arta, ad Arta Terme, ospiterà la Festa dell’asparago di bosco, del radicchio di montagna e dei funghi di primavera. La manifestazione, arrivata alla 28ª edizione, valorizza i sapori spontanei della Carnia e i prodotti che raccontano la stagione.



Già sabato 16 maggio è prevista una passeggiata guidata alla scoperta delle erbe spontanee, mentre domenica il borgo si trasformerà in un percorso enogastronomico tra vie, corti e giardini. In programma mercatini, mostra delle erbe e dei funghi, degustazioni, passeggiate narrative, musica, show cooking e attività per bambini.

Festa di Primavera a Casteons di Paluzza

Sempre in Carnia, domenica 17 maggio, Casteons di Paluzza ospiterà la Festa di Primavera, organizzata dall’associazione “Nou da Testeons”. L’appuntamento si svolgerà nella zona della chiesa di San Nicolò, con chioschi aperti fin dal mattino, panini, bevande e un programma pensato per grandi e piccoli.



Nel pomeriggio ci sarà la passeggiata animata “Il bosco nel borgo”, dedicata alle famiglie e alle creature magiche della tradizione carnica. Spazio anche alle letture animate, ai laboratori per bambini, alla gara delle torte e alla merenda finale, per chiudere la giornata in un clima semplice e conviviale.