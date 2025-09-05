Confini, canti: il cortometraggio di Simone Massi in anteprima alla Mostra del Cinema

Il cortometraggio racconta storie di memoria di confine tra Gorizia e Nova Gorica.

Il nuovo film di Simone Massi “Confini, canti”, corto d’animazione ispirato al tema del confine tra i popoli e le nazioni, sarà presentato in anteprima mondiale al Lido di Venezia il prossimo 5 settembre come evento speciale di chiusura di SIC@SIC, programma di cortometraggi della 40esima Settimana Internazionale della Critica, sezione indipendente della 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il piazzale della Transalpina di Gorizia segna, per anni, il confine fra due nazioni e due culture. Intorno a quella linea di confine nascono e si sviluppano vicende drammatiche ma anche sogni e speranze. Ed è grazie ai sogni e alle speranze che il muro di separazione viene abbattuto e il confine finalmente superato.

Il film è stato realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, Nova Gorica – Gorizia capitale europea della cultura 2025 e Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG. Il film è prodotto da Pinangelo Marino, per RUMORE Srl.

Chi è Simone Massi.

Simone Massi (Pergola, Pesaro-Urbino, 1970) ha studiato Cinema di Animazione alla Scuola d’Arte di Urbino. A partire dal 1994, Massi ha ideato, realizzato e diretto un lungometraggio e ventisette cortometraggi di animazione, film che sono stati mostrati in 108 Paesi dei 5 Continenti ed hanno raccolto 1700 selezioni e oltre 900 premi. Fra i riconoscimenti più importanti un David di Donatello (tre nomination), tre Nastri d’Argento (undici nomination), un Premio Flaiano. Massi è stato autore del manifesto e della sigla dalla 69ª alla 73ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, festival che nell’edizione del 2012 lo ha omaggiato con una proiezione speciale di tutti i suoi lavori.



