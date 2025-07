Mostra del cinema di Venezia, il Fvg protagonista con 3 opere

Dopo la straordinaria partecipazione dello scorso anno con quattro titoli selezionati – Campo di battaglia di Gianni Amelio, M. Il Figlio del Secolo di Joe Wright, Wishing on a Star di Péter Kerekes e Alpha di Jan‑Willem Van Ewijk – il Friuli Venezia Giulia si prepara a tornare protagonista anche nel 2025. Saranno infatti tre le opere che porteranno il territorio sul red carpet del Lido dal 27 agosto al 6 settembre, nell’ambito dell’82esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: Un anno di scuola di Laura Samani, selezionato nella sezione Orizzonti; La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, presentato fuori concorso; e Confini, canti di Simone Massi, cortometraggio d’animazione scelto per l’evento di chiusura della Settimana Internazionale della Critica, realizzato nell’ambito del progetto Corti senza Confine, promosso dalla Direzione centrale cultura e sport della Regione in collaborazione con FVG Film Commission.

“Questa presenza significativa non è frutto del caso – commenta l’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini – ma conferma, edizione dopo edizione, la centralità del Friuli Venezia Giulia per le produzioni cinematografiche italiane e internazionali. Il nostro territorio si distingue sempre più come riferimento strategico per il settore cinematografico e audiovisivo, grazie alla qualità delle sue location, alla competenza delle maestranze locali e all’efficace azione di sostegno e promozione della FVG Film Commission. Come amministrazione regionale, nell’ultimo triennio abbiamo raddoppiato i contributi per attrarre e sostenere le produzioni sul territorio, certi che il cinema sia non solo la settima arte, ma anche un potente veicolo di promozione turistica. Questo risultato conferma la bontà dell’azione intrapresa: al Festival del Cinema il Friuli Venezia Giulia sarà presente con tutta la varietà dei suoi luoghi e delle sue anime, dalle vicende di confine che accomunano Trieste e Gorizia all’incanto delle nostre montagne”.

Un anno di scuola.

Un anno di scuola segna il ritorno dietro la macchina da presa della regista triestina Laura Samani, alla sua seconda opera dopo il pluripremiato Piccolo Corpo. Il film è una produzione NEFERTITI FILM con RAI CINEMA, in coproduzione con TOMSA FILMS e ARTE FRANCE CINÉMA, una coproduzione Italia-Francia, prodotto da Nadia Trevisan, Alberto Fasulo, Thomas Lambert. La distribuzione italiana è affidata a Lucky Red, mentre quella internazionale a Rai Cinema International Distribution. Il progetto ha ricevuto il sostegno di FVG Film Commission – PromoTurismoFVG, Eurimages, MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, CNC, Île-de-France e Creative Europe Media.



Liberamente ispirato al libro omonimo di Giani Stuparich, il film è ambientato nella Trieste del 2007, anno dell’ingresso della Slovenia in Schengen. La città e i suoi dintorni diventano coprotagonisti insieme a un gruppo di adolescenti al centro della storia, tra i quali Fred, una ragazza svedese che sconvolge l’equilibrio di tre amici all’ultimo anno di scuola. La location principale del film è stata l’I.S.I.S. Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova – L. Galvani” di Trieste. Le riprese hanno inoltre coinvolto luoghi simbolo della città come i Topolini di Barcola, diverse vie dei rioni cittadini e, tra gli altri, lo Stabilimento Balneare Ausonia e la cittadina di Muggia. Il progetto ha integrato anche un percorso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) che ha visto il coinvolgimento attivo degli studenti, dimostrando la capacità del Friuli Venezia Giulia di coniugare cinema e formazione, rendendo la regione un laboratorio virtuoso per la filiera audiovisiva.

La valle dei sorrisi.

La valle dei sorrisi è il nuovo lungometraggio di Paolo Strippoli, regista già noto per Piove e A Classic Horror Story. Il film è prodotto da Fandango (Domenico Procacci e Laura Paolucci) e Nightswim (Ines Vasiljevic e Stefano Sardo), in coproduzione con Spok, in collaborazione con Vision Distribution, con il contributo di MIC, Lazio International e FVG Film Commission – PromoTurismoFVG. La pellicola racconta la storia di Sergio, insegnante di educazione fisica interpretato da Michele Riondino, trasferito in un piccolo paese di montagna, Remis, dove scopre un inquietante rituale: una comunità che affida le proprie sofferenze a un adolescente, Matteo, ritenuto un “angelo” capace di alleviare ogni dolore con un abbraccio. Le riprese si sono svolte in Friuli Venezia Giulia tra Pontebba, Tarvisio, Malborghetto, Valbruna e, per la prima volta dopo il passaggio al FVG, Sappada, coinvolgendo oltre 20 maestranze locali e 500 comparse.

Confini, canti.

Completa la presenza del Friuli Venezia Giulia alla Mostra il cortometraggio Confini, canti di Simone Massi, che sarà proiettato nell’evento di chiusura della Settimana Internazionale della Critica (SIC). Il corto fa parte del progetto “Corti senza Confine”, promosso dalla Direzione centrale cultura e sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con FVG Film Commission – PromoTurismoFVG, e inserito nel programma culturale ufficiale di GO! 2025 – Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura. Prodotto da Rumore Srl, il cortometraggio d’animazione racconta, con la tipica tecnica a pastelli ad olio su carta dell’autore, la storia di una città divisa da confini nazionali e ideologici, ma anche attraversata da sogni capaci di superare ogni barriera. Scenario del racconto è il piazzale della Transalpina di Gorizia, luogo simbolico in cui si incontrano drammi storici e speranze future. Massi, già vincitore del



David di Donatello e di quattro Nastri d’argento, ha firmato le sigle e i manifesti della Mostra di Venezia dalla 69ª alla 73ª edizione.



Anche quest’anno la Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG sarà presente al Lido con un programma di networking e incontri di settore, continuando a promuovere le eccellenze del territorio e a sostenere le produzioni che scelgono il Friuli Venezia Giulia come set d’elezione.