Nuove modifiche ai contributi per le rette sugli asili nido.

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato in via preliminare una delibera – proposta dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Famiglia, Alessia Rosolen – che introduce modifiche migliorative al Regolamento relativo ai criteri e alle modalità di ripartizione del fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, erogati da soggetti pubblici, privati accreditati e soggetti del privato sociale.

“La nostra volontà – ha sottolineato Rosolen – è quella di rendere ancora più significativo e concreto il sostegno della Regione alle famiglie. Con le modifiche introdotte si garantiscono tempi più celeri nell’erogazione dei contributi alle famiglie. Inoltre, vengono inclusi tra i soggetti che non dovranno più presentare l’Isee anche i casi di genitori in situazione di vedovanza. L’obiettivo – ha aggiunto – è quello di garantire a tutti i bambini l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, abbattendo in modo più incisivo le rette a carico delle famiglie”.

Con la nuova proposta, le modalità di erogazione dei benefici vengono snellite e semplificate, così da rendere più agevole il procedimento per l’ottenimento del contributo.

“È emersa la necessità – ha spiegato ancora l’assessore – di intervenire per alleggerire la gestione operativa e amministrativa del procedimento di concessione, con un duplice vantaggio: da un lato accelerare i tempi per l’ottenimento del contributo per le famiglie, dall’altro favorire una più efficiente attività da parte degli enti gestori e dell’Amministrazione regionale”. La delibera, approvata in via preliminare dalla Giunta, sarà ora sottoposta all‘esame del Consiglio delle Autonomie locali (Cal) per il parere di competenza.