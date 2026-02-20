Fotovoltaico e addio all’amianto: nuovi contributi per le imprese agricole

I contributi alle azienda agricole per il fotovoltaico.

La Regione Friuli Venezia Giulia rafforza il sostegno alla transizione ecologica delle proprie campagne: con l’approvazione del nuovo bando per l’annualità 2026, l’Amministrazione ha confermato un intervento strutturale destinato alle piccole e medie imprese agricole per l’installazione di impianti fotovoltaici.

La misura, giunta alla sua terza edizione dopo i positivi riscontri del 2023 e del 2025, mette sul piatto una dotazione finanziaria complessiva di 500 mila euro. L’iniziativa si inserisce nelle politiche regionali per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, puntando a rendere le aziende del territorio più indipendenti e resilienti.

Contributi per il fotovoltaico e rimozione dell’amianto

I dettagli tecnici dell’agevolazione, attuativa della legge regionale 13/2023, prevedono il finanziamento di impianti con una potenza compresa tra 20 e 130 kWp. Il contributo può coprire fino al 40 per cento della spesa sostenuta per l’installazione dei pannelli, che potranno essere collocati su fabbricati o manufatti rurali, senza l’obbligo di posizionarli esclusivamente sulle coperture.

Un aspetto di grande rilievo strategico riguarda il risanamento ambientale: per le imprese che sceglieranno di abbinare il fotovoltaico alla rimozione e allo smaltimento di amianto o fibrocemento dalle coperture interessate, il contributo per la bonifica potrà raggiungere il 100 per cento della spesa ammissibile.

L’analisi dell’assessore Zannier

“Con questa misura la Regione conferma un intervento strutturale a favore delle imprese agricole, volto a coniugare sostenibilità ambientale e competitività economica“, ha commentato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier.

Secondo l’esponente della Giunta, sostenere il fotovoltaico significa incidere direttamente sulla salute finanziaria delle aziende: “Sostenere l’installazione di impianti fotovoltaici significa ridurre i costi energetici delle aziende, promuovere l’autonomia produttiva e contribuire in modo concreto alla transizione ecologica del comparto primario”. Zannier ha inoltre ribadito che, attraverso questo intervento, la Regione conferma il proprio impegno a sostenere l’innovazione, accompagnando il sistema agricolo verso modelli produttivi più efficienti.

Termini e modalità di presentazione

Per le imprese interessate, il calendario è già fissato. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 4 marzo e fino al 31 maggio 2026. Ogni azienda ha la possibilità di inviare un’unica istanza, che può però riferirsi a uno o più impianti fotovoltaici.

La procedura prevede l’invio della documentazione esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) alla Direzione centrale Risorse agroalimentari – Servizio competitività sistema agroalimentare, utilizzando l’indirizzo dedicato: competitivita@certregione.fvg.it.