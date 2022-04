In Friuli parte il corso per 25 futuri operatori socio sanitari

Il corso di operatori socio sanitari.

Giovedì 28 aprile alle ore 10 nella sala del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di via Chiusaforte, 2 a Udine, alla presenza del direttore generale Denis Caporale, si terrà la cerimonia di apertura del corso per operatori socio sanitari OSS.

Un evento particolarmente atteso dalla direzione centrale Salute politiche sociali e disabilità, Servizio programmazione sociale ed integrazione dell’assistenza sociosanitaria e dal Servizio Politiche terzo settore, ma anche dagli allievi e dalle aziende sanitarie che dopo una lunga pausa, gestiscono direttamente la formazione degli OSS.

La direzione ha evidenziato la necessità di investire ulteriormente nella formazione della figura dell’operatore socio sanitario attivando, oltre ai corsi gestiti dagli Enti di formazione accreditati, anche i percorsi gestiti dalle Aziende del Sistema Sanitario Regionale. La Regione ha quindi individuato Asufc quale Ente gestore ed Ente attuatore.

Dei 170 convocati alle prove di selezione, sono stati selezionati 25 allievi che intraprenderanno la prima edizione del percorso che, ricordiamo, è a titolo gratuito, si svolgerà da aprile a dicembre 2022 e prevede una durata di 1000 ore, suddivise in 534 di teoria, 450 di tirocinio, 16 per l’esame finale.

Al termine del corso e al contestuale superamento dell’esame verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale di “operatore socio sanitario”, corrispondente al livello 3 EQF (European Qualification Framework).

Asufc ha individuato il Servizio “Formazione e Valorizzazione del personale”, quale struttura deputata ad assicurare la progettazione, la conduzione delle attività formative e ha identificato e messo a disposizione, come sede del percorso, una sala dedicata sia alle attività didattiche che alle simulazioni pratiche. La sala è dotata di un ambiente per le lezioni teoriche e di postazioni di simulation lab con sussidi e materiali didattici per le esperienze di attività pratiche legate alle specifiche operatività. Rappresenta un’aula innovativa per la formazione dei futuri oss, in cui sono presenti attrezzature e strumenti in grado di fare vivere agli studenti un “ training realistico” per simulare il lavoro di domani.

L’Oss è la figura professionale che svolge attività in ambito sanitario e sociale per soddisfare i bisogni primari della persona, favorirne il benessere e l’autonomia. La qualifica consente alle persone formate di lavorare in equipe e di svolgere le attività di competenza nei servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali e semi residenziali, in ambiente ospedaliero o a domicilio della persona assistita.

