Crescono i pensionati in Friuli Venezia Giulia: sono quasi 70 ogni 100 occupati

I dati sui pensionati in Friuli Venezia Giulia.

Nell’ultimo triennio il numero di pensionati in Friuli Venezia Giulia è lievemente aumentato, dopo una lunga fase di contrazione. Nel 2008, infatti, si contavano circa 383.000 beneficiari di trattamenti pensionistici in regione; e il loro numero è diminuito di oltre 28.000 unità nel decennio successivo.

All’inizio del 2025, infine, erano 356.476 (il 51,8% sono donne) contro i 354.515 di tre anni prima (+1.961 unità, pari a +0,6%). Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo, che osserva anche come nel 2008 il numero dei pensionati ultrasettantenni era leggermente inferiore a quello degli under 70; attualmente questi ultimi (quasi 122.000) sono circa la metà della componente più anziana (234.524).

Per comprendere tali dinamiche bisogna ricordare che il forte processo di invecchiamento della popolazione è stato bilanciato dagli interventi legislativi che hanno progressivamente innalzato l’età pensionabile. Nel periodo 2012-2016, a seguito della cosiddetta riforma Fornero, tale andamento ha subito una forte accelerazione. Solo in tempi più recenti sono state introdotte delle deroghe, che hanno introdotto alcune possibilità di anticipare il pensionamento e per questo motivo si è registrata la lieve inversione di tendenza illustrata.

In regione ci sono quasi 70 pensionati ogni 100 occupati

Il numero di pensionati ogni 100 occupati è pari a 67,6 in Friuli Venezia Giulia, un dato in linea con la media nazionale (68,1), ma decisamente superiore a quella del Nordest (60,6), dove spicca il Trentino-Alto Adige con il quoziente più virtuoso, pari a 55,4.

Nella nostra regione il valore più elevato si riscontra nella provincia di Gorizia con quasi 70 pensionati ogni 100 occupati, il più contenuto in quella di Pordenone (64,5). Considerando solo la componente femminile tale rapporto è molto maggiore e pari in regione a 77,3 (contro il 59,5 degli uomini); in provincia di Gorizia ci sono 85,3 pensionate ogni 100 donne occupate. A livello nazionale tali valori sono pari rispettivamente a 57,5 per gli uomini e 82,5 per le donne